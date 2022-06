160 trésors à découvrir dans la cour de la ferme de la Tour

La brasserie de la Sambre célèbre donc ses cinq ans, ce week-end. Et le gâteau sera soufflé en bonne compagnie. Une bonne trentaine de brasseries seront présentes, des classiques et plus connues dans la région comme Dupont (Moinette, Bons Vœux…), Léopold 7, Minne (Super Sanglier), brasserie de Lonsees mais aussi des plus rares et « exotiques ».