Ohey: une ardoise de 225 000 € pour La Sapinière, la société de Marc Ronveaux

Dans l’absolu, les litiges entre bailleur et preneur qui se terminent devant les tribunaux ne sont pas médiatisés. Néanmoins, le dossier dont il est question ici dépasse la sphère privée de par les parties en cause, à savoir Marc Ronveaux, patron de la SPRL La Sapinière (O-zone et Moulin de Solières) et Éric Meylemans, patron du club libertin Ozé-Club qui a occupé durant 4 ans les bâtiments de la rue de Ciney.