Cour d’assises de Namur: pour les parties civiles, l’arme, la zone visée et l’attitude de l’accusé, Bernard Marchal, prouvent l’intention de tuer

"Ne vous laissez pas emporter par les regrets de l’accusé, ne vous trompez pas! a adressé MeThirion aux jurés. Au moment où il enfonce le couteau dans le cou de son frère, il y a intention de tuer, volontairement. Ce n’est pas un accident." Pour l’avocate, il ne suffit pas seulement de dire qu’on n’a pas voulu tuer. "C’est ce qu’on entend tous les jours et Bernard Marchal a le droit de mentir. Dans ce cas, seules les personnes qui avouent seraient condamnées. Ça ne tient pas la route!" Elle a ensuite épinglé l’arme utilisée, la zone visée ou encore l’attitude de l’accusé après les faits.

Pas un bâton ou une poêle mais un couteau

Pour elle, quand on prend comme arme un couteau et qu’on le plante dans une zone vitale, c’est qu’il existe forcément une intention de tuer. "Aucun doute possible là-dessus, estime MeThirion. Bernard Marchal ne prend pas un bâton ou une poêle, non, il va dans la cuisine chercher un couteau à steak. Quand on fait ce choix, on a l’intention de tuer. On sait qu’il existe un risque de causer la mort d’un homme et on accepte cette conséquence." Pour la voix de la partie civile, la manière dont Bernard Marchal tenait le couteau est aussi éloquente. Il y va franchement et donne un seul coup à Jean-Luc Marchal, de haut en bas, en enfonçant l’entièreté de la lame, soit 10,7 cm. "Le légiste a parlé devant vous d’un geste effectué avec vigueur", a rappelé MeThirion aux jurés.

"Bernard Marchal va tenter de faire croire que son frère, en rage, l’a bousculé mais c’est faux! Jean-Luc a été pris par surprise et ne présentait même pas de lésion de défense." Bernard Marchal était un peu plus haut sur les marches des escaliers au moment d’infliger le coup et il n’a pas visé le bras ou la jambe mais bien le cou. Comme l’a rappelé MeFlamme, avocate de la fille de la victime, une plaie à l’artère sous clavière est quasiment toujours mortelle, reprenant les propos du légiste. Bernard Marchal n’a donc laissé aucune chance à son frère.

L’indigérable steak

Durant le procès, on a fait grand cas de la consommation abusive d’alcool de Bernard Marchal. "Il a décidé seul de boire et il sait aussi que ça le rend agressif, épingle MeThirion. Il a donc accepté ce risque." MeThirion et ses confrères estiment que l’alcool n’annule en rien la responsabilité pénale de l’accusé. "Ça a pu l’encourager. Mais il sait gérer sa consommation parce qu’elle est tellement chronique qu’il est tout à fait conscient de ce qu’il fait quand il commet son geste." MeDevaux, avocat de la mère des frères Marchal, le répète: "Même si le libre arbitre est amoindri, l’alcool ne peut pas être une excuse."

Enfin, MeThirion revient sur l’indifférence totale dont Bernard Marchal a fait preuve après avoir tué son frère. "Il part et il se dit “Allons manger un bon steak car ce sera peut-être la dernière fois”. Voilà ce qui lui traverse l’esprit après avoir planté son frère" , s’offusque-t-elle, ajoutant que Jean-Luc n’était même pas encore mort. Il était en train d’agoniser et Bernard Marchal a pris la fuite en voiture.