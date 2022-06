Cour d’assises de Namur: pour le ministère public, c’est un meurtre sans aucun doute

L’avocat général a commencé par citer une chanson de Maxime Le Forestier, s’adressant à l’accusé "En 1972, il a écrit: “Toi, le frère que je n’ai jamais eu, sais-tu si tu avais vécu ce que nous aurions fait ensemble?” C’est l’histoire de votre vie, ça, Monsieur Marchal: un frère que vous auriez préféré toujours avoir et que tous auraient préféré encore avoir!"

Serge Mottiaux estime qu’il n’y a pas eu de bagarre avant le coup de couteau fatal et que c’est un argument qui vient plus tard dans le récit de l’accusé. Pour lui, peu importe qu’il y ait mobile ou pas d’ailleurs car au final, il y a la mort, il y a intention homicide. "Pas facile à prouver quand l’accusé nie cette intention homicide. Mais celle-ci résulte des moyens employés par l’auteur. Un couteau est une arme létale, soutient-il. L’intention peut également être déduite de la force avec laquelle le coup a été donné et l’endroit visé. Ici, il s’agit de la zone scapulaire, où l’on trouve une foultitude de veines et d’artères. Dans ce cas-ci, certaines ont été sectionnées."

«Quand on boit, on est con!»

Pour le représentant du parquet, il n’est pas excusable de se cacher derrière son alcoolémie pour excuser ou minimiser les faits, comme le fait depuis le début l’accusé. "L’alcool rend bête, c’est de notoriété publique: quand on boit, on est con! Et cette bêtise vous a mené de nombreuses fois devant les tribunaux et aujourd’hui devant cette cour d’assises , a-t-il lancé à Bernard Marchal. Comment se fait-il que ne compreniez pas, que vous n’en preniez pas conscience? Malgré les avertissements, vous n’arrêtez pas."

L’avocat général est revenu sur les témoignages de mercredi. Notamment celui d’Éric C., qui a relaté la violence et la vitesse avec lesquelles il a reçu un coup de couteau de la part de Bernard Marchal lors d’une soirée arrosée, en 2001. "Ce Monsieur s’est souvenu aussi de la gratuité de ce coup de couteau et de la fuite de Bernard Marchal. En pleurant, il a expliqué l’avoir échappé belle puisqu’à 1 cm près, c’était la mort assurée." Il est aussi revenu sur les dires de Sabine M., une ancienne compagne de Bernard Marchal, qui subissait les foudres de ce dernier quand il avait bu et qui a relaté deux scènes violentes où "elle s’est vu mourir".

L’avocat général ajoute: "Quand on sait qu’on est bête et violent lorsqu’on boit, il n’y a plus d’excuse. Et Bernard le savait plus que quiconque" . Serge Mottiaux est convaincu que Bernard Marchal est quelqu’un de violent. Selon lui, ça ressort de l’ensemble des débats qui ont eu lieu entre les murs de la cour d’assises durant toute la semaine.

Pour conclure, il s’est à nouveau tourné vers l’accusé: "Vous auriez encore pu vivre une belle complicité avec votre frère. Ces moments, vous ne les passerez plus avec lui. Et c’est de votre faute car c’est la conséquence de vos actes" , lui a-t-il lancé. L’avocat général s’est dit très triste pour les sœurs, la compagne, la fille et la maman de Jean-Luc Marchal qui l’aimaient tant. C’est pourquoi, il demande au jury de répondre "oui" à la question du meurtre.

Les avocats de la défense ont plaidé jeudi après-midi.

Julie Douxfils