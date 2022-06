Braquage au Night and Day de Temploux

Un braquage a eu lieu au magasin Night and Day de Temploux, situé chaussée de Nivelles, mercredi vers 19h30, indique le parquet de Namur. L’auteur, un jeune homme d’origine africaine vêtu de noir et portant un bonnet blanc, a fait un premier tour du magasin et a parlé avec l’employé avant de sortir du magasin.