Assises de Namur: Bernard Marchal coupable de meurtre

L’accusé n’a pas contesté avoir porté un coup à la victime mais contestait l’intention homicide. Les jurés retiennent entre autres la nature de l’arme utilisée (un couteau à steak) et les constatations médico-légales. Ils retiennent que le coup a été porté au cou, une zone létale, et avec force. L’entièreté de la lame y a pénétré. L’intention est manifeste même si elle se déroule dans un laps de temps très court, estiment-ils.

Journée marathon

Avec environ huit heures de plaidoiries de huit avocats différents et le réquisitoire du ministère public, la journée de jeudi a été particulièrement chargée et a requis une attention soutenue de la part des douze jurés (7 femmes et 5 hommes) chargés de déterminer la culpabilité de l’accusé.

Ils avaient le "choix" entre deux possibilités: Bernard Marchal est-il coupable d’avoir volontairement et avec intention de donner la mort commis un homicide sur Jean-Luc Marchal? Ou est-il coupable d’avoir commis des coups et blessures volontaires avec la circonstance aggravante que ceux-ci ont entraîné la mort sans intention de la donner? Les avocats de la défense avaient expressément demandé que soit posée cette deuxième interrogation dans le questionnaire soumis au jury.

Le mobile restera flou

Même après ce verdict, le mobile pour lequel Jean-Luc Marchal a perdu la vie reste inconnu. MeFery, à la défense, avait prévenu l’assemblée qu’il resterait forcément des zones d’ombre, comme c’est souvent le cas lors d’une cour d’assises. "La famille n’aura pas toutes les réponses qu’elle souhaite".

Concernant le mobile, on a notamment parlé au cours du procès d’histoires d’héritage ou d’argent, d’un sac à main volé et d’une dispute entre les femmes respectives de Jean-Luc et Bernard (Murielle D. et Christelle C.) La défense soutenait cette thèse de l’altercation consécutive au sac égaré.

Pour MeMeurice, l’avocate des sœurs Marchal, Christelle C. n’était certainement pas blanche comme neige dans cette affaire. "Ce n’est pas elle qui tenait le couteau et si elle avait poussé Bernard à tuer, elle serait aussi dans le box des accusés, avait-elle lancé durant sa plaidoirie. Mais ce qui est sûr, c’est qu’elle aimait mettre de l’huile sur le feu et elle a allumé la mèche. Elle poussait les gens à bout, comme l’a dit devant nous la fille de Bernard Marchal."

Quant à la "peur" invoquée par Bernard, qui soutenait que son frère Jean-Luc était enragé et menaçait de lui "casser la gueule" , l’avocate estimait que cette version était incohérente, comme ses confrères des parties civiles.

Délibérer sur la peine

Ce vendredi, les différentes parties se retrouveront à la cour d’assises pour le dernier jour du procès. Les avocats de la défense plaideront sur la peine qu’il conviendrait selon eux d’infliger au coupable. L’avocat général requerra lui aussi à nouveau, avant que le jury ne parte délibérer sur la sanction.

Une personne reconnue coupable de meurtre s’expose à une peine pouvant aller jusqu’à 30 ans de réclusion. Mais les avocats de la défense exposeront certainement des circonstances atténuantes qui pourraient amoindrir la peine. Les avocats des parties civiles n’ont quant à eux plus voix au chapitre lors de cette étape. Bernard Marchal, qui rappelons-le est en liberté partielle sous bracelet électronique, saura dans quelques heures à quelle sauce il sera mangé.