51 ans après le rallye de Jemelle, ils remettent le couvert!

La confrérie de la Djote n’a rien à voir avec les confréries folkloriques et gastronomiques. C’est une confrérie philanthropique, qui existe toujours, et en 1971 elle avait intronisé des participants du rallye. Celui-ci était passé ensuite par les Pays-Bas, puis avait repris sa route vers l’Allemagne et avait même fait une incursion vers Linz et Prague.

À Jemelle, on se souvient toujours de ce rallye qui a encore été organisé en 1973, puis de 1987 à 1990. L’an dernier, des anciens avaient voulu en organiser un à l’occasion des 50 ans, mais voilà le Covid a été plus fort. Alors ils ont remis cela cette année, avec le soutien du syndicat d’initiative.

Le rallye a relié Epernay vers Jemelle, non par les autoroutes mais par les routes d’autrefois. Deux Jemellois étaient parmi les 16 participants et, à Jemelle, ils ont revu des anciens dont une dame de Waillet qui avait participé au rallye de 1971 et qui est venue saluer les équipages. Une photo a été prise au kiosque avec ces jeunes de 1971. Ils ont rejoint, ensuite, Lavaux-Sainte-Anne où ils devaient bénéficié d’un bon repas et d’un sommeil réparateur avant de reprendre la route.