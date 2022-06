Une soirée difficile à oublier

Parfois, on tente de refaire l'histoire. Dans le cas présent, imaginons que le serveur était passé plus rapidement pour encaisser l'argent. La famille aurait pu partir plus tôt et n'être plus sur le passage de la tornade. Ce raisonnement, les Rolland l'ont tenu. Eux savent que dans ce cas, la situation aurait probablement été pire. La voiture a été littéralement criblée d'impacts et a été pulvérisée. Avec des occupants à l'intérieur, ceci aurait eu une issue plus dramatique encore.

Court mais ...

La scène de la tornade n'a duré qu'une vingtaine de secondes, mais elle a marqué. Quand la tornade est passée, elle a laissé derrière elle des blessés et un endroit sans lumière. " Il y avait un silence incroyable. Nous sommes rentrés à l'intérieur de la taverne. Il y avait un vent de panique. " explique Benoît Rolland. Pour lui comme pour sa fille, les choses ne sont pas restées là. Ils ont été blessés. Ils ont été évacués pour être soignés. Lui souffrait de douleurs à la tête. Il a également eu des problèmes de dos. Sa fille a subi des opérations pour remettre en état une partie de la main. Elle a dû suivre de nombreuses séances de kinésithérapeute.

Des traces

Le passage de la tornade a laissé des marques indélébiles dans la famille. Chaque fois que le vent se lève, le stress monte. Les deux filles de la maison revoient la soirée du 19 juin. Il y a un besoin de se mettre en protection. Le sentiment est le même quand un orage pointe le bout du nez. M. Rolland s'en est tiré avec deux mois de convalescence. Son dos le faisait souffrir. Il a vécu une véritable période noire. Aujourd'hui, pour lui, c'est derrière. Il ne reste plus que le souvenir d'une soirée qui a bien failli se terminer mal.

Le sujet de la tornade a été évité durant quelques semaines chez les Rolland. C'était trop difficile tant l'événement avait marqué. Il a aussi fallu du temps pour repasser sur les lieux qui les ont marqués. Aujourd'hui, ils osent repousser la porte de la taverne. Avant d'y retourner, ils jettent toutefois un petit œil sur la météo.