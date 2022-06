Une directrice d’école perd la vie dans un accident à Suarlée

Il n’y avait plus rien à faire à l’arrivée des secours le long de la Rue du Capitaine aviateur Jacquet entre Suarlée et Temploux. La cycliste,Sarah Balthazart, 41 ans, originaire de Dinant et habitant Flawinne, est décédée sur le coup de l’impact aux alentours de 20h30 ce mardi. Au volant de la voiture, une jeune conductrice de 18 ans.