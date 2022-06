Un étudiant de Namur bientôt à Tomorrowland

À l’œuvre sur les platines depuis l’âge de 11 ans, le Virtonais cumule déjà quelques succès avec les singles You’ll Be Mine et Sail Away (près de 260000 écoutes sur Spotify). Un début de carrière qui a déjà été récompensé, en 2020, d’un Octave de la musique dans la catégorie "DJ producteur de l’année". À l’heure où il vient tout juste de finir ses examens, A.R.T. revient sur sa vocation de DJ ainsi que sur la prochaine collaboration avec Tomorrowland.

Arthur, as-tu une idée ce qui a motivé les organisateurs de Tomorrowland à te sélectionner pour la prochaine édition du festival?

Je pense que ce qui a peut-être penché en ma faveur, c’est ma tendance à remettre au goût du jour des sonorités plus anciennes à travers une touche électronique. Lors de mes concerts publics, je propose en effet à la fois des tubes déjà existants, qui sont remixés, ainsi que mes propres chansons. Dans ce cas de figure, il s’agit de composer un morceau de A à Z et d’être 100% original.

Comment est née cette envie de devenir DJ?

Le déclic, c’était à l’âge de neuf ans, lorsque je suis tombé sur un CD de David Guetta dans la discographie de mes parents. En découvrant la musique électronique de ce DJ, j’ai été tenté de me lancer à mon tour dans cette profession. De fil en aiguille, je me suis donc acheté des platines avant de jouer dans des fêtes d’anniversaire pour des amis. Peu après, des artistes locaux ont accepté de me faire monter sur scène et j’ai eu l’occasion d’être en tête d’affiche de certains festivals.

Quand as-tu ressenti un premier véritable engouement du grand public pour tes compositions?

Puisque j’avais commencé à mixer très jeune, il y avait déjà une certaine curiosité du public, dès le départ, à mon égard. Mais en 2020, avec l’arrivée du Covid, j’ai remarqué un intérêt plus large auprès d’auditeurs que je ne connaissais pas forcément. Durant cette période, pour ne pas rester inactif, j’avais sorti un premier single (NDLR: "You’ll Be Mine") qui a été diffusé plusieurs mois en radio. Toujours la même année, j’ai aussi reçu un Octave de la Musique dans la catégorie "DJ producteur de l’année". Un prix dont j’étais assez fier car deux ans plus tôt, il avait été remis à Henri PFR qui est désormais l’un des DJ belges du moment. À partir de ce moment-là, je me suis dit que je n’étais peut-être pas sur la mauvaise voie.

En dehors de la scène musicale, tu es aussi étudiant en relations publiques à la Haute-École Albert Jacquard. Quel serait ton objectif professionnel à long terme?

Mon but serait de vivre de ma musique et de la partager à un maximum de monde. C’est une étape qui risque de demander beaucoup de travail, mais je n’ai pas peur de retrousser mes manches. Je prévois toutefois en quelque sorte, à travers mes études, une roue de secours au cas où je ne parviendrais pas, à l’avenir, à vivre de ce métier.

Quel conseil donnerais-tu à un jeune DJ qui rêve de mixer à Tomorrowland?

Mon conseil serait de toujours y croire! Lorsque j’avais onze ans, je disais à des amis en blaguant qu’un jour, j’irai mixer à Tomorrowland. Une dizaine d’années plus tard, ce rêve s’est réalisé. Il faut donc en déduire que rien n’est impossible tant que l’envie est présente.