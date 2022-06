Accident mortel: un camionneur perd la vie sur l’E42 à Rhisnes

Ce nouvel accident n’a évidemment rien arrangé aux problèmes de circulation sur l’autoroute.Une file de véhicules s’est étirée sur plus de dix kilomètres.La Croix-Rouge est intervenue sur place pour distribuer de l’eau aux automobilistes coincés dans l’embouteillage.L’E42 a été fermée à hauteur de la sortie Rhisnes et des déviations mises en places via Les Isnes.