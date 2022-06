Un après la tornade: le nouveau hall sportif l’institut Notre-Dame du Sacré-Cœur à Beauraing, ce ne sera pas du vent

Dès le lendemain, c’est un marathon qui a démarré pour toute la communauté éducative. Au fil des ans, les installations sportives de l’INDSCoccupent une place de plus en plus centrale dans la vie de l’école. "On a ouvert une option sport qui attire de plus en plus de monde", commente Amélie Lambert, professeure d’éducation physique.Près de nonante élèves y sont inscrits. "Pour eux, cela fait huit heures de sport par semaine.Pas question de les occuper avec un ballon.Monsieur Mégot (le prof de gym plutôt flemmard dans la BDdu Petit Spirou) , c’est fini…"

Mais sans l’outil de travail principal, comment faire? Durant toute l’année scolaire, il a fallu ainsi combiner bouts de ficelles et systèmes Dpour pallier l’absence de hall sportif.Une véritable gymnastique. "Heureusement, la solidarité franco-belge a joué et la mairie de Givet a mis gratuitement des salles à notre disposition", insiste Amélie Lambert.Sans ça, les cours de gymnastique, notamment avec les agrès, n’auraient plus été possibles.

"Le site du Castel, lui aussi ravagé par la tornade, n’était plus accessible", ajoute Valérie Collin. "C’était pourtant le lieu idéal pour les joggings, le VTT, différents jeux d’extérieur…", épingle Amélie Lambert.

On ajoutera à cela la fermeture de la piscine de Beauraing, un mois avant la tornade, suite à la chute d’éléments du plafond. "Là aussi, on a trouvé une solution avec la piscine de Givet mais le transport des élèves, ça a aussi un coût", glisse la directrice. Quand rien ne va…

Bougeons sous la pluie

En Famenne, on ne passe pas trop de temps à se lamenter. "On a eu pas mal de cours à l’extérieur, même sous la pluie", sourit légèrement Maëlle, élève de première année. "Dans ces cas-là, il faut penser ses cours différemment.Les élèves doivent rester le plus possible en mouvement", commente Amélie Lambert. "Mais certains jours, on passait huit heures dehors, souvent sous la pluie. et on changeait de tenues deux ou trois fois, en les faisant sécher à l’intérieur."

Une mesure plus consistante mais toujours transitoire s’est imposée.

"J’ai personnellement fortement insisté pour qu’on aménage le hall sportif provisoire", intervient Valérie Collin, la directrice. "Cela nous coûte quand même 2000 € de location par mois, plus le montage et le démontage.Mais on pourra garder le revêtement du sol, même en extérieur."

La salle couverte a été disponible au printemps. "Mais la dalle était encore en béton et cela rejetait énormément de poussière.Pas simple", souffle Amélie Lambert. Ce n’est pas non plus une solution miracle. "Il y a parfois cinq ou six classes qui ont cours de gym en même temps." Il n’est donc pas possible de mettre tous les élèves à l’abri, les jours de météo maussade.

Le nouveau revêtement a été posé récemment. "Et il sera conservé pour en faire un terrain extérieur", complète Valérie Collin, la directrice. "L’acoustique n’est pas top mais cela permet quand même de relancer les sports ballon", signale la prof de gym. Ce vendredi-là, Maëlle et ses copines ont donc retrouvé les joies du volley-ball.En espérant que de nombreux smashs pourront encore être réussis dès septembre.Et au sec, si possible.