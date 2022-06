Procès de Bernard Marchal aux assises de Namur: les soeurs Marchal et le bourgmestre de Profondeville entendus par la cour

Jean-Luc Marchal savait travailler le bois comme personne. Bûcheronnage, élagage… ces pratiques n’avaient aucun secret pour lui, un savoir-faire dont il a hérité de son père. Il travaillait comme ouvrier à la commune de Profondeville et tout le monde semblait satisfait de ses services. Mais un jour, l’alcool a commencé à prendre un peu trop de place dans sa vie. "Vu qu’il s’est mis à boire aussi en journée, il a eu quelques soucis avec ses employeurs" , relève Martine.

Jean-Luc Marchal était jovial, sociable, généreux, blagueur, parfois un peu soupe au lait et têtu, mais jamais bagarreur. "Quand il buvait son verre, il tchafiait beaucoup" , a témoigné un de ses copains. Il n’a connu que Murielle D., la seule femme de sa vie, avec qui il aimait aller à la cueillette aux champignons et faire des voyages. Céline, la fille qu’il a eue avec elle, était "son rayon de soleil." Il avait une passion pour la pétanque, qu’il allait régulièrement pratiquer au terrain de pétanque de Profondeville. Voilà qui a permis aux jurés et à la cour d’en savoir davantage sur la personnalité de la victime comme c’est le cas habituellement dans un procès d’assises.

Toujours l’alcool et une compagne nocive

Il ressort des divers témoignages que les deux frères s’entendaient bien, hormis quelques tensions pour des histoires d’argent ou à propos du boulot, souvent quand ils avaient bu. Mais pourquoi tout a basculé entre eux le 30 octobre 2019? "Pour moi, la raison, c’est l’alcool et la dispute qu’il y a eue entre les femmes (les compagnes respectives de Jean-Luc et Bernard, Murielle D. et Christelle S., NDLR) Christelle n’était pas une bonne personne , estime Sonia, comme le reste de la famille Marchal. D’ailleurs, quand Bernard a connu sa chère Christelle, ça a été la dégringolade aux enfers. Elle a volé des choses dans la maison de nos parents et Bernard n’a rien voulu entendre. Il était endoctriné par cette femme-là et elle a fait énormément de tort à la famille." Martine a essayé de laisser à Christelle le bénéfice du doute au début "Mais elle a eu des paroles insultantes, elle était foncièrement méchante." Les deux sœurs pensent que Bernard a pu être influencé par cette femme. La patronne du bar L’Irrésolu, à Profondeville, où Jean-Luc avait ses habitudes, a elle aussi témoigné. Elle résume sans détour: "Bernard n’aurait pas tué son frère si la folle n’avait pas été là..."

Pour Martine aussi, le contexte alcoolisé a certainement joué un rôle. Elle pense également que "des choses ont dû être dites à ce moment-là" . Le point d’interrogation reste néanmoins entier. "Entre le moment où le collectionneur achète le tracteur à Bernard et Jean-Luc vers 16h30-16h40 et l’arrivée des secours moins d’une heure plus tard (à 17h28, NDLR), je ne comprends toujours pas ce qu’il s’est passé entre eux. Et que tout ait basculé simplement pour un sac à main (le fameux sac de Murielle D. prétendument subtilisé par Christelle C., NDLR), ça me semble bizarre, surtout que ce sac était dans le divan finalement!"

Pour les deux sœurs, ce tragique événement reste un accident, "un drame qui va marquer notre vie à tout jamais parce qu’on perd deux personnes" , estime Martine.