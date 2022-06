Fêter le cidre au coeur de la production à Havelange

"On organise une fête pour montrer comment on arrive à produire du cidre dans notre région à partir d'anciennes variétés de pommes belges comme la cwastresse, la gueule de mouton, les rainettes..." , explique-t-il. La cidrerie ne sollicite aucun intrant chimique, s'élevant ainsi au rang de productrice locale et bio. "On souhaite faire connaître le monde du cidre artisanal, souvent comparé à la bière mais qui est plutôt associé au monde du vin dans la méthode de production. Pour faire une bouteille, il faut un an. Synthétiquement, on veut donc rendre ses lettres de noblesse au cidre en faisant découvrir son univers" .

Dégustations et visites

Bien évidemment, un bar de dégustations spéciales sera installé dans la cour de la ferme, avec des cidres plus vieux, des cuvées spéciales de mono-variétés et d'autres alcools. Car un petit nouveau vient de pointer le bout de son nez dans la famille: le "Poiré". Ce cidre millésimé aux poires, de variétés belges, est un produit de niche. "À ma connaissance actuellement, personne n'en fait en Belgique. En France, ils sont une dizaine mais c'est un milieu très fermé. On a planté nos poiriers dans un verger à Havelange il y a cinq ou six ans et c'est la première année qu'ils portent" , développe Adrien Pestiaux.

Il sera également possible de visiter les ateliers, le chai et le verger proche, tandis que des masterclass comparatives seront organisées quatre à cinq fois sur la journée. Soit le privilège de s'immerger pendant 45 minutes au milieu des barriques et partir à la découverte gustative des cuvées particulières avec l'un des cidriers. L'inscription se fait en arrivant au domaine et coûte 10 € par personne.

Côté petite restauration, la fromagerie du Gros-Chêne sera présente et a sélectionné pour les visiteurs quelques-uns de ses fromages qui se marient le mieux avec le cidre. Puisque la météo s'annonce clémente, le Mont-Blanc sera très certainement au rendez-vous aussi. Le tout dans une ambiance musicale et festive.