Dix Maredsous à laSainte-Barbe: un an de prison

Condamné à un an ferme, 2400 € d’amende et une déchéance définitive du permis, il a décidé de faire appel. Sans réelle "chance" d’avoir gain de cause. Le quadragénaire a plusieurs antécédents en droit commun mais aussi en roulage avec – notamment – des condamnations pour conduite sous l’influence de l’alcool mais aussi excès de vitesse ou absence de contrôle technique. Du côté de la défense, histoire d’éviter le déclassement de son client, l’avocat sollicite, la pose d’un alcolock et le passage des quatre examens: théorique, pratique, médical et psychologique. Une "sanction" que le substitut Vincent Colson, chef de la section roulage, ne suit pas. Dans son réquisitoire, celui-ci a rappelé que le conducteur est en état de double récidive pour ce qui est de l’ivresse et de l’alcoolémie au volant: " Lors de son interpellation, il était à 2,38 g d’alcool par litre de sang ." À cela s’ajoutent neuf jugements dont une condamnation à 6 mois. "On ne veut plus le voir sur la route, a martelé le substitut. On l’a déjà condamné mais il n’arrête pas ." Le tribunal a entendu la requête du substitut et a confirmé le jugement rendu par le tribunal de police: un an ferme, l’amende et la déchéance définitive du droit de conduire.