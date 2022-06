Dinant: la majorité rabibochée sur les rails

On lira l’historique de cette crise politique par ailleurs, mais on peut écrire que depuis la réunion du conseil communal de mardi soir, elle se termine avec un rabibochage de la majorité. Un avenant au pacte qui lie ID (Bodlet et consorts), la liste Closset et les socialistes a été voté, à deux exceptions près: le "non" de Marie-Christine Vermer (ID) et celui de Laurent Brion (liste Closset). Cela fait 12 votes favorables sur 23, le pouvoir reconstitué mais pas entièrement ne tient qu’à un fil, qu’à un siège.