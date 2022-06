Deux accidents sur l’E42: un camionneur tué, un autre et son père gravement blessés

L’autoroute E42 a connu une journée noire ce mercredi entre Namur et la Basse-Sambre. Un camionneur a perdu la vie dans un accident. Un autre et son père, qui était son passager ont été gravement blessés, plus tôt dans la journée