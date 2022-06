Accueil des Ukrainiens: la cavalerie régionale arrive en retard

Ce vendredi, il a dévoilé le budget (32 millions d’euros) et les objectifs dans le cadre de la phase II de la stratégie wallonne d’accueil des réfugiés ukrainiens. D’ici le premier juillet, la Région s’engage à libérer 1000 places dans des hébergements collectifs en Wallonie pour ensuite arriver à 3500 lits en octobre. "Nous sommes toujours dans la phase I de la stratégie wallonne, qui consiste en l’accueil des réfugiés chez des particuliers solidaires , assure Olivier Rubay, porte-parole du ministre du Logement, Christophe Collignon. Actuellement, la situation est sous contrôle et ne nécessite pas de passer en phase II, c’est-à-dire les hébergements collectifs, avant le 1er juillet."

Namur et Dinant, les solutions sont rares pour héberger les Ukrainiens

Sur le terrain, pourtant, le son de cloche diffère. Dans nos pages, depuis début avril, nous relatons les cris d’alarme de mandataires locaux et d’hébergeurs namurois. La situation est inchangée, voire pire aujourd’hui. À Namur, c’est devenu quotidien. Des hébergeurs contactent tous les jours les services communaux pour leur faire part de leur volonté de ne plus héberger, dès que possible, les réfugiés qui logent sous leur toit. Les solutions sont alors rares, tardives, complexes et les services communaux démunis. "Nous contactons les hébergeurs potentiels de la plateforme régionale Solidarité Ukraine, mais leurs propositions sont obsolètes , explique Philippe Noël, président du CPAS. Et le marché locatif à Namur est ce qu’il est, soit, à saturation. les loyers sont élevés et les réfugiés ukrainiens refusent de s’engager dans des baux locatifs à moyen et long terme. C’est compréhensible."

À Dinant, la situation est à peu près similaire. "Nous n’acceptons plus de nouvelles sollicitations de réfugiés ukrainiens, commente le bourgmestre, Thierry Bodlet. Nous gardons les possibilités d’hébergements restantes pour assurer une rotation entre logeurs quand c’est nécessaire."

Le Dinantais et le Namurois saluent la volonté régionale d’ouvrir des solutions structurelles de logement. Mais ils estiment qu’elles ont, au mieux, deux mois de retard. Et que la situation, aujourd’hui, est urgente avec des hébergeurs éreintés et des communes en bout de course, aux options décroissantes.

Sur les 47000 réfugiés ukrainiens, 12808 ont demandé un hébergement d’urgence. Dont 4700 en Wallonie.