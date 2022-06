Accident à Suarlée: une directrice «hors norme»

Sportive invétérée, elle pratiquait la course à pied depuis de nombreuses années. « C’était une personne dynamique, sportive, passionnée » insiste une amie, également flawinnoise. Sarah Balthazart est montée sur scène à plusieurs reprises, à l’instar de son mari, l’humoriste Vincent Pagé. Son truc, ce n’était pas le seul en scène, mais plutôt le collectif, le théâtre amateur. Elle a participé en octobre dernier à la représentation de la pièce Le prénom au Delta avec la troupe de théâtre C. Courtois. En plus de la comédie, elle chantait. Notamment avec La Kyrielle, chorale namuroise. Une passion musicale probablement liée à l’activité de ses parents, qui ont longtemps tenu « Prélude », seul magasin de disques de la cité des Copères, à Dinant.

Dans les écoles fondamentales qu’elle dirige, c’est la consternation. Les portes des établissements sont logiquement restées fermées ce mercredi matin. Les équipes mobiles du centre Psycho-Médico-Social sont actuellement en réunion avec les corps enseignants, pour les soutenir et les épauler sur le plan psychologique. C’est le centre Psycho-médico-social qui transposera le drame en mots demain matin face aux classes des deux implantations namuroises.

"C’est une directrice hors norme qui nous quitte, il n’y a pas d’autres mots , souffle Marcel Tonneau, président du pouvoir organisateur des écoles Sainte-Marie de Flawinne et Suarlée, on a eu l’occasion de lui dire à plusieurs reprises avant d’attendre ce drame, et on devait lui confirmer une nouvelle fois en cette fin d’année scolaire. Dans son rapport après trois ans d’activité, il n’y a que des points positifs, toutes les cases sont cochées, sans exception."

Sarah Balthazart a officié plusieurs années comme institutrice, notamment à Saint-Joseph à Malonne, avant d’enfiler le costume de directrice il y a trois ans. La direction de Sainte-Marie à Flawinne et Suarlée était sa première expérience à la tête d’une école. Au total, les deux établissements comptent 350 élèves. « Elle a dû gérer la crise du Covid presque dès son arrivée, ce qu’elle a fait de manière fabuleuse. Un de ses soucis à l’approche de la rentrée prochaine, c’était l’affluence dans les classes. Les deux écoles sont remplies et ne peuvent plus accueillir de nouveaux écoliers en septembre. »

Ce jeudi, les élèves de sixième primaire des écoles fondamentales passeront les épreuves certificatives du CEB en Fédération Wallonie-Bruxelles. Dont ceux de Suarlée et Flawinne. Des épreuves qui sont maintenues dans les deux écoles, malgré le drame. « Nous avons surtout une pensée émue pour sa famille, ses trois enfants, dont deux qui sont écoliers à Flawinne , insiste le président du PO, Marcel Tonneau, c’est à eux que l’on pense en priorité. »