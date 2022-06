Une panne prive 2300 foyers gembloutois d'électricité

"Dans ce genre de cas, on répare le tronçon de câble qui pose problème, on remet les choses en ordre et il n’y a pas d’autres travaux à prévoirpar la suite" , précise-t-on chez le gestionnaire du réseau de distribution. Et d’ajouter: "Le tout est de trouver l’endroit où le câble fait défaut et de procéder à la réparation." Dans le cas présent, une heure aura été nécessaire pour rétablir le courant.