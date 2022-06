Un an après la tornade de Beauraing: des images gravées dans les yeux des pompiers et des secouristes

Pour venir en aide à la population, le service de secours a été mobilisé durant deux jours. Il a fallu faire le tour de tous les habitants impactés et procéder au déblayage. Il fallait parer au plus urgent. " On avait un sentiment de frustration, car on ne savait pas intervenir partout à la fois. Il y avait de nombreuses demandes" , confie le responsable du SRI de Beauraing.

Pour le commandant et ses collègues pompiers, c’était une intervention spéciale et inédite. Du jamais vu dans la région. Si les dégâts ont été importants, il n’y a heureusement pas eu de victime.

Une «union» sur le terrain

Chez les pompiers, il n’y a pas eu de suivi psychologique. La raison est simple: les secouristes ne l’ont pas demandé.

Un an après les faits, les pompiers qui se rendent à la caserne sont amenés à passer par les lieux lourdement impactés par le phénomène venteux de juin 2021. Ce qui leur rappelle à chaque fois les souvenirs de cette nuit catastrophique. Aujourd’hui encore, certains toits sont bâchés. Certaines maisons sont toujours en travaux.

Cette intervention qui a marqué les esprits a mis en lumière des éléments positifs. Notamment la bonne collaboration entre la police, la Commune et les secouristes. Ils ont travaillé main dans la main. " Sur le terrain, il y a eu une union. Ça s’est bien passé ", confie Marc Léonard. L’efficacité de la zone de secours a également été mise en lumière.

Dès le soir de la tornade, les toits ont commencé à être bâchés. Pour cette opération, les secouristes qui ne disposent pas de matériel adapté ont passé le relais aux couvreurs et autres assureurs. En 24 heures, plus de 90% des toits sinistrés étaient mis en protection.

Des images, le commandant en garde en tête. Parmi celles-ci, l’intervention à la brasserie Le Pèlerin (lire par ailleurs) où il y avait des blessés et des gens choqués. Autre image marquante: l’état de la route de Rochefort qui mène à l’arsenal. C’était pour le Beaurinois, de l’ordre de l’inimaginable.