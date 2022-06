Un an après la tornade de Beauraing: «À chaque fois que le roi vient, il demande des nouvelles» (vidéo)

Il poursuit: " Ce soir-là, j’avais envie de dire aux clients: “Ne payez pas, c’est de ma faute”. J’ai cru au départ que le vent avait soufflé et que le chapiteau n’avait pas tenu, que mon matériel n’était pas assez costaud. Sur le coup, j’étais dépité, anéanti. Je voulais tout arrêter. Je n’avais plus envie de me relancer ."

Il a changé d’avis lorsqu’il a compris qu’il n’y était pour rien. " Lorsque j’ai vu les dégâts plus loin dans la rue, je suis redescendu sur Terre. Je n’avais jamais vu ça! Je me suis dit qu’il y avait pire que moi, que ce n’était pas des dégâts qui allaient m’empêcher de travailler ." Quinze jours plus tard, il rouvrait la terrasse provisoire (installée à l’époque pour le Covid), après avoir racheté tout le mobilier qui avait été pulvérisé lors du passage de la tornade.

Une soirée «vol-au-vent»

En tout, les dégâts dans son établissement sont estimés à 150000€. " On n’a plus eu de courant pendant trois jours. Ce qui signifie plus de frigo, de chambre froide… On a dû tout jeter ou donner. On a sauvé ce qu’on a pu ." Le bâtiment a aussi été légèrement touché. Le toit notamment doit être démonté et refait. Le patron a été indemnisé par les assurances fin de l’année dernière. " Ce qu’on ne récupère pas, par contre, c’est la perte du chif fre d’affaires de ce jour-là et des jours d’après." Aujourd’hui, les gens qui reviennent dans son établissement l’abordent avec humour. " Un client m’a dit: le 19 juin, tu faisais une soirée vol-au-vent… ". Une suggestion pour la carte de dimanche soir?

Peu après la tornade, le roi a contacté le bourgmestre, Marc Lejeune.

" Directement, Marc m’a téléphoné et m’a dit: “Le roi te remet ses amitiés”. Ça m’a fait plaisir. Le roi vient encore bien manger et boire un verre ici. Il est revenu quelques fois depuis, avec son épouse, et à chaque fois il me parle de la tornade, il demande des nouvelles. Je blague avec eux. Ils sont encore venus manger pour la Saint-Valentin. "

Le soir du 19 juin 2021, quelques personnes qui fréquentaient Le Pèlerin ont été blessées, dont l’une ou l’autre de manière plus importante (lire ci-dessus). " Je les ai recontactées pour prendre des nouvelles.Je n’oublierai jamais cette soirée. Elle restera dans mes yeux toute ma vie ."