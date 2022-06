Ce soir-là, je faisais des maths avec mon fils. Mon compagnon qui est Portugais était étonné de voir à quel point les orages étaient différents de chez lui. C’était beau, lumineux. Il est monté à l’étage faire des photos. On se serait cru à une soirée, avec des stroboscopes. C’était plein de couleurs, ça donnait tout autour de chez nous. Mais quelque chose ne me semblait pas normal…

Et puis les choses ont basculé…

Ça a été rapide. Il faisait noir. J’ai commencé à entendre les impacts de projectiles sur la façade. Ça tourbillonnait, de gros objets volaient, devant les fenêtres. J’ai pris mon fils Maé par la main, je l’ai fait venir près de la porte d’entrée et je l’ai accroupi devant moi, mains sur la porte. Je ne sais pas pourquoi… À un moment donné, on a entendu un drôle de bruit. Le toit du voisin venait de s’écraser sur l’étage. Mais on ne savait pas que c’était ça. Mon compagnon venait tout juste de descendre. À 2 ou 3 secondes près, il était tué. Après, on a pensé que le toit allait s’effondrer sur nous…

Quel a été votre premier réflexe?

Mon compagnon a voulu sortir. Il a entrouvert de 10 cm la porte. Mais je lui ai dit de vite refermer. Si on sortait, on se faisait tuer net. Il y avait des objets dans l’air, et pas des petits. Ça a été très court, même pas une minute. Mais ça nous a paru être une éternité.

Qu’avez-vous fait une fois que le vent s’est calmé?

Notre premier réflexe a été de sortir de là. J’ai pris mon sac, mes papiers… On était à pieds nus, en pyjama. Les gens étaient sur la route pour voir comment les autres allaient. J’ai téléphoné à mes parents qui habitent Martouzin. Ils ne répondaient pas. J’ai commencé à m’inquiéter. En réalité, il n’y avait rien eu là-bas. Maé, mon fils, était complètement angoissé. Je l’ai fait évacuer en premier. Mon autre fils de 23 ans est venu le chercher.

Il a fallu réagir vite…

J’étais perdue, mais il a fallu redescendre les pieds sur terre et s’organiser. On s’est réfugié chez ma sœur. On n’a pas arrêté de cogiter. On n’avait pas encore pris conscience de l’ampleur des dégâts. Le lendemain, quand je suis retournée sur place, j’avais l’impression que j’étais dans un cauchemar, qu’on avait été transporté dans un pays en guerre, qu’on avait lâché une bombe. C’était Bagdad. Et ce qui était "choquant" c’était de réaliser qu’ailleurs il n’y avait rien eu. C’était pas de bol. On a fait le tour, on a discuté avec les voisins. Ça me faisait mal au cœur pour les personnes âgées.

La maison s’est rapidement révélée inhabitable…

De l’extérieur, on ne voyait pas trop les dégâts. Il fallait monter à l’étage pour se rendre compte du désastre. Le bureau, le dressing, la chambre, la salle de bains, tout était massacré. Le parquet était en décalage par rapport à la surface du sol. L’escalier aussi avait bougé. En fait, la structure bois de la maison s’était décalée de quelques centimètres. L’expert a établi par la suite qu’il fallait abattre (lire par ailleurs).

Vous avez cherché rapidement à vous reloger?

Très tôt le lendemain matin, je me suis dit qu’il fallait trouver un appartement. J’ai mis un message sur Facebook que des amis ont partagé. Une de mes amies a trouvé une solution, dans un appartement de sa tante qui était inoccupé. En face du Carrefour, pas loin de la maison. J’ai tout de suite dit oui. Il était meublé, je n’ai pas chipoté. J’étais complètement déboussolée, mais tellement contente d’avoir un toit. J’ai loué un garage à Sorinnes pour stocker les affaires qu’on a pu sauver.

Vous avez perdu beaucoup?

Pratiquement tout ce qui était à l’étage, dont une partie des photos de famille. Au niveau des vêtements, on n’a pas récupéré grand-chose. Il y avait des gravats jusque dans les pulls en laine. Dehors, la haie a été déracinée. À côté de cela, j’avais un petit potager et des tournesols. Il n’y en a pas un qui a bougé… Le petit chalet dans le fond non plus n’a pas bougé d’un iota, tout comme des pots sur la terrasse. Par contre, tous les meubles de jardin ont disparu. On n’a jamais retrouvé la table, les chaises, le barbecue, le parasol. Tout s’est volatilisé.

L’entraide s’est rapidement mise en place?

Des gens sont venus frapper à ma porte pour voir si j’avais besoin d’aide. Des amis proches, mais aussi d’autres personnes que je ne connaissais pas. Notamment une fille du Brabant wallon qui était en vacances dans le coin, et avec qui je suis devenue amie depuis. Je ne me suis pas sentie seule et tout s’est malgré tout fait dans la bonne humeur. C’était assez époustouflant cet élan de solidarité. Heureusement que j’ai eu cette aide car j’étais fort affaiblie par la chimio.

Un an après, comment vous sentez-vous?

Le temps passe vite. Un an plus tard, lorsque le vent se lève un peu trop fort, je ne suis pas du tout à l’aise. J’ai envisagé de retourner dans ma maison que je loue en gîte à Wiesme, mais je ne m’en sens pas capable à cause de la grande baie vitrée. Ça me fait peur. Même s’il y a très peu de risques qu’on revive la même chose deux fois.

Vous comptez retourner vivre dans la maison aujourd’hui en reconstruction?

On aimerait bien, d’autant que louer une maison dans les parages n’est pas évident. Mais je me demande quand même comment ça va aller. Est-ce que je vais me sentir en sécurité? On se plaisait bien là-bas malgré tout. Et c’est facile pour mon fils qui est scolarisé chez les Sœurs. Mais le souvenir sera là, on n’oubliera pas.

Comment voyez-vous la suite?

J’étais en pleine chimio lorsque la tornade est passée. J’ai regardé le positif: je n’allais plus avoir de jardin et de maison à entretenir. Un cancer et une tornade sur la même année, à force, on accepte les choses de la vie. On devient résilient. On apprend à vivre avec ce qu’on a. J’essaie de tirer profit de ce qui nous est arrivé.