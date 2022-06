NAMUR | Une scan-car pour contrôler davantage le stationnement (Vidéo)

" Avec ce véhicule, nous poursuivons deux objectifs. Dans le centre-ville et les quartiers commerçants, il s’agit d’assurer une rotation des véhicules en stationnement afin de permettre aux clients de trouver une place pour se rendre dans les commerces. Dans les zones bleues, les quartiers plus habités et proche du centre-ville, cela permettra aux habitants qui ont une carte riverain de pouvoir trouver la place à laquelle ils ont droit près de leur maison." Si jusqu’ici le contrôle du stationnement en ville était assuré par les membres de l’équipe horodateur, l’arrivée de la scan-car va décupler la masse des contrôles effectués.

1200 contrôles à l’heure

En effet, là où un agent à pied était en mesure d’effectuer 400 contrôles par jour, ce véhicule high-tech en réalisera 1200 à l’heure. Il passera à chaque endroit à raison de deux fois par jour. Pour autant, aucun poste ne sera supprimé au sein de la brigade horodateur. "Une partie des brigadiers seront dans la voiture et d’autres continueront leur travail sur le terrain" , précise l’élue. Certains se chargeront notamment de constater des infractions qui ne sont pas détectées par la scan-car, tandis que d’autres traiteront les infractions relevées par la machine.

On notera enfin que la capacité de contrôle accrue qu’offre la scan – car devrait permettre à la Ville, à terme, d’agrandir certaines zones bleues comme le réclament des riverains depuis bien longtemps.

Et le ticket?

La technologie utilisée par la scan-car nécessite de lier chaque plaque d’immatriculation à un droit de stationnement. Prochainement, les cartes riverains ou les tickets de stationnement ne seront donc plus utiles pour juger de la validité du stationnement. De la même manière, en cas d’infraction, la contravention ne sera plus apposée sur le pare-brise, mais directement envoyée au domicile du fautif.Néanmoins, à ce stade, il reste bel et bien obligatoire d’apposer un droit de stationnement sur son tableau de bord.

Outre les contrôles qui seront menés, la scan-car permettra à la Ville d’acquérir toute une série de données relatives au stationnement dans l’espace public. Des données qui seront accessibles librement sur le portail data.namur.be et qui ne manqueront pas d’aiguiller l’action politique.

Dans les prochains jours, le véhicule entrera dans une phase de test grandeur nature afin de peaufiner les données cartographiques relatives au stationnement. La scan-car, dont le coût s’élève à 160000 € par an pendant quatre ans sous la forme d’un leasing, deviendra ensuite pleinement fonctionnelle. "Ceux qui respectent les règles de stationnement n’ont rien à craindre" , conclut Stéphanie Scailquin.