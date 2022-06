Le décès d'André Hastir, ancien président du centre culturel de Ciney

Il fut président du centre culturel de Ciney qu’il fit progresser avec une nouvelle équipe de direction. André était un passionné et il le fut très fort pour le centre culturel. Beaucoup se souviendront des festivals de théâtre wallon où il n’hésitait pas à payer de sa personne en glissant des blagues aux entractes, mais aussi en se montrant juste dans le jury.

La culture des bonzaïs

Une autre de ses passions, c’était la culture des bonzaïs, des plantes qu’il connaissait bien. Dans ce domaine, il se montrait maître et vrai technicien. Il cumulait cette passion avec celle du scrabble. Il présidait le club de Ciney, réputé chez nous et à l’étranger. Il a tâté enfin du cinéma; allant jusqu’à réaliser un film.

Homme de dialogue, toujours souriant, on le voyait aussi circuler et s’intéresser aux bourses que son ami Marcel Lambert avait mises sur pied, en créant le Cecoco ou cercle des collectionneurs du Condroz. Comme correspondant de presse, pour l’hebdomadaire Passe-Partout que les Éditions de l’Avenir avaient créé, André s’était aussi montré fin rédacteur et connaisseur des coins et recoins de la région qu’il couvrait. On n’oubliera pas non plus son sourire communicatif. C’était un collègue qu’on aimait rencontrer et avec qui parler.