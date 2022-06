Le CPAS de Bièvre ristourne une partie de sa dotation

"Les fréquentations de nos implantations ne font qu’augmenter. Nous sommes à près de 400 élèves " a signalé l’échevine de l’Enseignement Vinciane Rolin, lors de la même réunion du conseil. Une scission de l’école communale en deux et une deuxième direction serait donc bénéfique pour le pouvoir organisateur. Rappelons que c’est la Communauté française qui financerait ce nouvel emploi. " Ce ne saurait être que bénéfique pour nos enfants " dira encore l’échevine Vinciane Rolin. Parmi les atouts de l’école de Bièvre, on peut citer l’éveil musical de la première maternelle à la 2e primaire, l’informatique dès la 3e primaire, le néerlandais en primaire, le voyage en alternance (ski et mer) pour les élèves de 5e et 6e primaires.

Une nouvelle entreprise au zoning

La SPRL Blanchisserie Duterme va acquérir un terrain au zoning "Les Fontaines" pour y développer ses activités.

Il s’agit d’une parcelle de 25 a 47 ca. Cette entreprise vressoise est spécialisée dans la blanchisserie, le nettoyage de textile, le nettoyage à sec et le pressing.

Comme pour toute entreprise qui s’installe au zoning, un subside d’investissement extraordinaire lui sera octroyé par la Commune de Bièvre, propriétaire des terrains.