Lame de 11 cm dans le cou

Parmi les pièces à conviction, l’arme du crime a été retrouvée et montrée lundi à l’ensemble du jury et aux avocats des différentes parties. Rien d’impressionnant puisqu’il s’agit d’un couteau comme chacun peut en avoir dans sa cuisine. D’après les experts du laboratoire de la police technique et scientifique, la lame mesure 10,7 cm. Ce qui surprend le président de la cour, c’est qu’une plaie profonde à la verticale, entre 10 et 12 cm, a été constatée sur la victime. « C’est l’entièreté de la lame qui est rentrée dans le cou de votre frère, a-t-il relevé. Il faut une certaine force ! » Une force dont l’accusé dit ne pas se souvenir. Ce qui est sûr, c’est qu’un seul coup a suffi pour sectionner partiellement une artère et l’aorte thoracique. « C’est un geste qui semble franc et déterminé », a estimé le juge d’instruction qui est intervenu pour relater notamment la descente sur les lieux le jour des faits et la reconstitution de ceux-ci le 19 juin 2020. J.Do