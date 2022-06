Assises de Namur: la compagne de Bernard, la source des ennuis selon la famille Marchal

Droite sur ses talons aiguilles, sans vaciller, sans craquer, elle a raconté à la cour comment elle a appris que son père Bernard avait infligé un coup de couteau mortel à son tonton, un homme gentil qui lui donnait encore bien une petite dringuelle pour aller à la kermesse. Comme beaucoup, elle n’a pas vraiment d’explication. "Mon père et mon oncle buvaient beaucoup ensemble. Après, ils se disputaient, souvent à cause du boulot. Ils s’attrapaient mais ce n’était jamais bien méchant." Et le lendemain en général, ils se rabibochaient.

«Elle cherchait la misère»

Par contre, elle n’a pas été tendre avec Christelle S., la compagne de son papa lors des faits, qui selon elle a fait voler en éclats l’équilibre familial. "Depuis qu’elle est rentrée dans la vie de mon papa, c’est compliqué parce qu’elle a divisé notre famille. Elle interdisait même à mon père de me voir. Elle était très insultante quand elle buvait, explique-t-elle. Elle nous traitait de tous les noms d’oiseaux et elle mettait mon papa dans des colères noires. Elle avait cette capacité à pousser les gens à bout."

Même avant que Bernard Marchal ne rencontre Christelle S. et n’en tombe amoureux, cette dernière avait déjà une certaine réputation, selon la jeune femme. "Elle roulait comme une sotte dans le village et cherchait toujours la misère à tout le monde." Un témoignage qui vient appuyer que le 30 octobre 2019, Christelle S. n’aurait ainsi pas manqué de mettre de l’huile sur le feu provoquant une ambiance électrique au sein de la fratrie.

Aujourd’hui, la jeune femme ne voit plus son papa. Pas parce qu’elle ne l’aime pas ou qu’elle lui en veut pour son geste, mais parce qu’il reste lié à Christelle S. "C’est elle son souci principal. Je sais qu’il n’a pas voulu tuer son frère volontairement et qu’il s’en voudra toute sa vie. Il l’aimait, dit-elle. Je m’éloigne de tout ce qui est néfaste, donc tant qu’elle sera dans sa vie, je ne veux plus avoir de contact avec lui."

Père gentil mais absent

Elle tente de le décrire avec objectivité et ne semble pas rancunière, même si Bernard a brillé par son absence lorsqu’elle était enfant. "J’ai été élevée par mes grands-parents. Ma maman était bipolaire et j’ai toujours eu un gentil papa, serviable, mais il était absent car il travaillait beaucoup" , se souvient-elle. Elle lui relève deux travers: son penchant pour l’alcool et son goût pour la gent féminine. "Quand il ne boit pas, c’est quelqu’un de très bien. Sinon, il a l’insulte facile mais il n’est pas violent, assure-t-elle. Il trompait ma mère, qui en a souffert. Il aimait les femmes. Dès qu’il en avait une nouvelle, je passais au second plan et puis quand il se retrouvait seul, je redevenais sa fille chérie."

Me Flamme (parties civiles) a interrogé la jeune femme sur le clin d’œil complice qu’elle a lancé à son papa lorsqu’elle a pris la parole à la barre malgré les tensions qui ont pu exister. "Quoi qu’il ait pu faire, ça reste mon papa et je l’aime" .Une complicité à toute épreuve.

La dignité de Céline, la fille de Jean-Luc Marchal, a aussi été saluée par la cour. À 21 ans, elle a perdu son papa et est près de trois ans plus tard maman d’une petite fille qu’il aurait tant voulu connaître. Le jour du drame, elle a rejoint sa mère Murielle dans la maison de Bois-de-Villers et a découvert son père exsangue. Un papa qu’elle dépeint comme présent et aimant. "On ne franchit jamais le cap, a-t-elle confié. La douleur et le manque ne partiront jamais. J’apprends à vivre avec tous les jours." Actuellement, elle ne sait toujours pas pourquoi son père est mort. "Je suis dans le questionnement." Et le président de répondre: "Je vous avoue que moi aussi". Vendredi, le verdict tombera. Certains éléments resteront néanmoins flous car un procès d’assises n’apporte jamais des réponses franches à toutes les interrogations.