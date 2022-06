À Warnant, faut-il créer une zone tampon entre les maisons et les cultures?

Et de tenir compte du fait qu’il faut environ deux ans pour que la modification soit acceptée. Après quoi, le dossier reviendra sur le tapis pour que les habitants puissent faire part de leurs remarques. Il faudra encore prévoir deux ans pour rédiger un plan d’urbanisation.

L’échevin des Finances Martin Chiaradia a présenté lors de ce même conseil communal la première modification budgétaire d’Anhée, qui présente un boni de 1238 € à l’exercice propre à l’ordinaire et de 674852 € en tenant compte des exercices antérieurs. À noter une nouvelle estimation du fonds des communes de plus de 100000€ et d’un peu plus de 50000€ de taxes sur l’enlèvement des immondices, de séjours et d’enseignes lumineuses. L’extraordinaire est, quant à lui, en équilibre pour un montant de recettes-dépenses de 9552475 €. Vote unanime.