Vous êtes fous d'avaler ça ? : Paysans-Artisans invite Christophe Brusset et ses constats percutants

"À cette malbouffe, s’ajoutent les nombreuses pratiques frauduleuses générées par l’agro-industrie et commanditées par la grande distribution" , déplore la coopérative Paysans-Artisans, qui distribue les produits de 120producteurs locaux et plaide pour un changement de modèle agricole et d’alimentation. Parmi les exemples d’aliments trafiqués qu’elle cite: du miel qui n’a jamais vu d’abeille, des épices recoupées avec des sous-produits, des déchets de produits ou des crottes de rats. Des huiles frelatées. Des viandes et charcuteries trafiquées. Du concentré fabriqué avec des tomates modifiées par la génétique. Sans oublier, le faux bio.

Paysans-Artisans a donc décidé d’inviter ce jeudi lors d’une conférence à l’Université de Namur le Français Christophe Brusset. Acheteur durant 20 ans pour de grands groupes de l’agro-industrie, il a décidé de briser la loi du silence. En 2015, il défraie la chronique en publiant le livre Vous êtes fous d’avaler ça . En 2018, il sort son deuxième ouvrage Et maintenant, on mange quoi? En 2020, il s’est intéressé à la production dite bio-industrielle dans un troisième recueil, Les imposteurs du bio .

"Ce n’est pas de la propagande mais c’est un électrochoc. Nous-mêmes, avertis, on ne se rendait pas compte que c’était à ce point-là. Donc c’est bien d’avoir quelqu’un issu de l’intérieur du système qui nous le dit, souligne Bertrand Delvaux, un des coordinateurs de Paysans-Artisans. L’agroalimentaire est à la merci de la grande distribution. Ellefrelate, trafique, mélange… et c’est “normal” pour ceux et celles qui travaillent dans ce milieu.Au-delà du modèle économique qu’elle représente, la grande distribution propose des aliments dont le contenu est effrayant.Les produits vendus sont ultra-transformés pour réduire les coûts au détriment de la santé. Quand c’est moins cher, il y a d’office du traficotage! Mais à coups de millions, la grande distribution arrive à brouiller la vision du consommateur lambda. Face à cela, nous sommes démunis, on n’a pas les mêmes armes. On veut leur dire: “Réveillez-vous!”"

Des pistes de solutions

Pour Christophe Brusset, des solutions existent. La première: il faut redonner du pouvoir à des contre-distributeurs (la minorité) et cela passe en partie par les citoyens. Ce qui colle parfaitement à la philosophie de Paysans-Artisans. "Ça se fait via la communication et avec nos petits moyens , relève Bertrand Delvaux. Il faut fédérer et se dire que ce n’est pas une bataille perdue d’avance."

Autre réclamation: que les pouvoirs publics légifèrent mieux. "Ils ne régulent presque rien. Ni la publicité envahissante et mensongère. Ni la législation sur la qualité nutritionnelle des aliments, les auxiliaires technologiques, les additifs, estime Paysans-Artisans. Il faut réguler plus et mettre des moyens humains pour permettre à l’administration d’effectuer des contrôles conséquents et d’avoir un meilleur suivi.L’administration est en partie responsable de ces dérives-là. On voit que le pouvoir politique s’y intéresse. Il y a des balbutiements sur l’intérêt du circuit court mais il faut continuer en ce sens." Un vaste débat auquel assister à l’auditoire Sciences 1, rue Joseph Grafé.

La conférence aura lieu à 20h. Prix: 5€/adulte et 3€/étudiant. Réservations via www.paysans-artisans.be.