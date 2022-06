Un éphémère bourgmestre a sa rue

Politique, imprimeur etc.

L’idée est partie du collège communal, plus particulièrement de l’échevin Closset, qui voulait rendre hommage à cette personnalité humaniste lui étant venue en aide alors qu’il était jeune et "vraiment très pauvre" nous dit l’intéressé. Il fallait encore recevoir l’aval de la Commission royale de Toponymie, et ce fut le cas avant le passage au conseil et la validation de cette décision.

Il y aura donc une rue Émile Bourdeaux, personnalité qui a fait l’objet d’une note biographique de l’historien Michel Coleau, archiviste de la Ville. Donner à une voirie le nom d’une personnalité politique qui plus est décédée il y a relativement peu de temps, c’est assez rare. Voilà pourquoi M.Coleau a suggéré d’indiquer sur la plaque: "Émile Bourdeaux (Dinant, 1917-1995). Imprimeur et mandataire communal de 1963 à 1993".

Il n’y a pas que l’aspect politique, Émile Bourdeaux était impliqué dans divers aspects de la vie de la cité. Comme le rappelle dans sa note biographique Michel Coleau, il fut entre autres président du Rotary-club de Dinant, membre du Royal cercle nautique, président de l’Union Motor Dinant, président de la Chambre syndicale des maîtres imprimeurs, président de la Chambre de commerce et d’Industrie de Dinant, président du conseil d’administration du Centre de formation artisanale et commerciale, administrateur de la Petite Propriété Terrienne ou encore marguillier de la collégiale.

sur le plan de sa carrière de bourgmestre de Dinant, cette dernière n’aura duré qu’une bonne année, entre le 9 novembre 1987 et le 31 décembre 1988, en remplacement d’Émile Wauthy, devenu gouverneur de la Province de Namur… et qui a aussi "sa" rue, à Anseremme. Auparavant, Émile Bourdeaux avait été longuement mandataire: conseiller et échevin (1965-1987) de l’Instruction publique puis des Travaux. Premier échevin dans le collège échevinal PSC-PRL (1983). On parle d’un libéral, celui-ci était très impliqué dans la religion catholique.

Répétons-le, baptiser des rues du nom de politiques reste assez rare. Dans les exemples "contemporains", à Dinant, outre Émile Wauthy et désormais Émile Bourdeaux, Odette Virlée y avait aussi eu droit. Ce fut la dernière bourgmestre d’Anseremme, avant de devenir échevine à Dinant, jusqu’à sa nomination comme magistrate en 1971.

Ces histoires sont relativement récentes mais comme toujours, il ne faudra pas longtemps avant d’oublier à qui correspondent les noms sur les plaques. Si ce n’est déjà fait.