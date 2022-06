Namur: un réseau de cheminements piétons à l'étude

Une analyse multicritère

Pour procéder au classement des emplacements, l’équipe de Tous à pied a réalisé une carte divisée en 26 cadrages englobant les entités de Malonne, Wépion et Salzinnes (Salzinnes, Bas Près, Citadelle et La Plante). Ce qui permet de répartir les volontaires de l’opération sur l’ensemble des zones à examiner. Sur place, chacun d’entre eux dispose d’un formulaire à compléter pour entamer une analyse multicritère. Qu’il s’agisse de déterminer la présence de barrières, de végétaux envahissants ou encore de patrimoine historique, de multiples caractéristiques y sont à inventorier. De quoi classer les sections de voiries tant par leur thème que leur multifonctions pour proposer un avant-projet global et cohérent.

À travers cette démarche, la Ville de Namur espère identifier les chemins impraticables et aménager ceux-ci pour renforcer son réseau de cheminements piétons. L’an dernier, cette initiative avait été réalisée sur les localités situées sur la rive droite de la Meuse (NDLR: Jambes, Erpent, Andoy, Dave, Loyers, Naninne, Wierde et Lives-sur-Meuse). Construits au fil des réunions avec les habitants, les nouveaux itinéraires ont permis de coller au plus près des réalités vécues dans les villages.

Enfin, que celles et ceux qui ont loupé la réunion d’information se rassurent, il est toujours possible de s’inscrire auprès de la Commune pour procéder à la construction de ce futur réseau piétonnier.