Le Festival musical de Namur sombre dans la folie

Pour ce voyage au long cours, le Festival musical vous invite à la découverte de pépites musicales dont la pathologie créatrice n’a pas échappé aux concepteurs du programme.

Et pour le directeur artistique Jean-Marie Marchal, " la première folie, c’est de faire un festival. Dans un monde plein d’incertitudes, c’est déjà un pari" .

L'ensemble Tarentule prêt à cerner la créativité unique de Gesualdo. ©Fabrice BOULANGER

L’édition 2022 comptera plus de concerts, sur un espace-temps plus étendu, que celle de 2019, avant la crise sanitaire. Avec, en guise de première, un grand concert en plein milieu de l’été: "Solomon ", oratorio de Handel, le jeudi 28 juillet. " Cette thématique nous a vraiment motivés, commente Jean-Marie Marchal. Si on veut vraiment déclencher quelque chose, il ne faut pas faire semblant d’y aller". Et on retrouve en effet de la folie dans la programmation.

Si le monde artistique a connu ou connait encore quelques personnages "bordeline", le festival frappe fort avec la programmation des madrigaux de Carlo Gesualdo, incontournable pour les amateurs de musiques anciennes. Celui que l’on nomme le prince assassin pouvait, dit-on, "passer d’une orgie à un cinq jours de méditation avec martinet, histoire d’expier".

Une comète

Toujours est-il que sa musique est unique et qu’il a inspiré bon nombre d’auteurs du XXe siècle. Gesualdo: " Un type surgi de nulle part et qui n’a pas d’élèves. Une espèce de comète." À découvrir le mercredi 6 juillet à 20h, à Saint-Loup.

Autre gros coup de cœur artistique du festival: " Les Magiciennes baroques" avec la mezzo Lucile Richardot. Celle qui était attendue en 2020 se produira pour la première fois au festival. "C’est d’abord une voix incroyable, souligne le directeur artistique. Elle incarne ces héroïnes qui sont toutes traversées par des sentiments exacerbés. De l’amour inconditionnel jusqu’à la vengence absolue. " (concert de midi: le mercredi 6 juillet à Saint-Loup).

Dolce Follia: un concert de l'Hostel Dieu au diapason de la thématique de cette édition. ©Julie CHERKI

Plus près de nous, le concert d’ouverture, c’est ce mardi 14 juin à 20h au Namur Concert Hall. Il tentera de déconstruire l’image sérieuse et parfois trompeuse de compositeurs. Bach Drama , ce sont deux cantates profanes d’un Bach qui serait plutôt au bistro qu’à l’église. Avec, précise-t-on, des situations dignes d’un opéra. Le concert correspond à l’ouverture de tous les Festivals de Wallonie.

Idem pour certains personnages comme Salomon ( Solomon de Handel) prévu exceptionnellement en plein été. "Cela permet au compositeur de traiter son personnage comme on le ferait dans un opéra, commente le directeur artistique. On a le Salomon sage (à l’image de son jugement) et celui qui perd pied à la vue de la reine de Saba." Voilà quelques-unes parmi les 15 invitations à sombrer dans la folie.

