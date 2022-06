Havelange: un espace pour les différentes générations

On vient d’inaugurer un autre projet: Espace Solid’aire. À Maffe, cette fois, à deux pas de la maison de repos Les Amandiers. Il s’agit d’une réponse concrète à un appel à projets lancé en 2018 par le ministre René Collin. Cet espace vert vise à promouvoir le bien-être, la convivialité et les liens intergénérationnels en milieu rural, sous le thème "c’est ma ruralité". La somme de 7505€ a été destinée à ce projet qu’allait prendre en mains le conseil communal des jeunes, sous la houlette de l’animatrice du service communal Enfance et jeunesse Vincianne Baudoin.

L’endroit de ce nouvel Espace solid’Aire a été vite trouvé. Ce sera rue du Val d’or.

Les objectifs visés avec cette réalisation: "favoriser la créarion de liens durables et réciproques entre les générations, en particulier contribuer à briser les stéréotypes liés à l’âge et sensibiliser au respect de la nature et de son environnemen t."

Comment se présente cet espace?D’abord, c’est un cadre de verdure sur lequel on a aménagé un abri de jardin en bois, où s' abriter en cas de pluie et stocker le matériel de jardinage. On a placé des bancs et des chaises, planté des arbres fruitiers et des haies fruitières, des groseilliers et des cassis.

Miécret a eu aussi son tour

À Havelange, il y a trois maisons de repos: à Maffe les Amandiers, à Havelange l’Automne et à Miécret les Adrets. Cette dernière a connu une première réalisation, le 1er mai 2018: un banc solid’aire où se reposer, papoter, lire, faire une petite sieste, créer des liens, etc.

Lors de l’inauguration, aux côtés de Vincianne Baudoin, les conseillers CCJ François et Simon ont annoncé que, bientôt, les aînés pourront faire des balades en vélo-taxi. Ils en ont profité pour lancer un appel à leurs copains poour venir les rejoindre. Car il y a de la place pour tous et des projets dans l’air.