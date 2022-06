À la découverte de châteaux en musique

Avec les associations locales et les citoyens, l’ASBL veut faire de cet événement le festival de tous pour célébrer la joie de vivre à travers la musique.

Au programme: dimanche 19, à 16h, discours d’ouverture du festival dans la cour du prieuré, à Godinne; lundi 20, à 18h, expo et moment musical à la vieille ferme; mardi 21, concerts, dès 18h45, au château de Spontin; dimanche 26, toute la journée, animations et concerts à Poilvache et au château d’Evrehailles.

Renseignements: https ://bleuhorizon.be/programme/