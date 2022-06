Namur: le Xterra, un événement pas réservé qu’aux «mutants»

Pour la deuxième fois, c’est sur le site du port autonome que s’est déroulée la compétition namuroise. Un lieu moins prestigieux que la citadelle mais moins dispendieux en termes logistiques pour les organisateurs et surtout plus fonctionnel. Il a notamment permis de faire découvrir l’Xterra à de nouveaux publics: les jeunes.

Deux parcours spécialement conçus pour les "kids" ont ainsi été dessinés. "Notre objectif en ouvrant l’épreuve aux jeunes est de montrer que le triathlon n’est pas qu’un sport de “mutants”, plaisante Denis Detinne, cofondateur du Xterra namurois. L’ambiance est aussi familiale, conviviale." Pari réussi au vu de la population qui fréquente le village. Lequel voit se croiser sportifs affûtés et jeunes débutants, une septantaine en tout, pétris d’envie et d’un peu d’appréhension. C’est le cas d’Émilie et Juliette, deux copines de 14 ans qui, en plus de partager les bancs de l’école Saint-Berthuin à Malonne, ont aussi une passion commune pour le sport. "J’appréhende le vélo" , glisse Émilie à quelques minutes du départ. Et Juliette de renchérir: "Moi c’est plutôt la nage. Je ne suis pas très forte." Les adolescentes sont venues à deux reprises en repérage sur le parcours. L’aboutissement d’une préparation minutieuse. "Le papa de Juliette a déjà fait beaucoup de courses, des trails, etc. Il nous a aidées" , explique Émilie. Dans leur classe, les deux jeunes filles sont parfois perçues comme des extraterrestres en raison de leur goût pour le triathlon. "Il y en a qui disent que c’est nul mais on s’en fiche" , lâche Juliette. Et l’adolescente a raison d’ignorer les railleries de ses camarades puisqu’elle est arrivée en tête du Xterra Kids chez les filles, au bout des 200 mètres de natation, des 2,5 km de course à pied et des 10 km à vélo. Une sacrée performance.

À 11 ans, Cameron a déjà cinq années d’expérience

L’épreuve rayonne bien au-delà des frontières namuroises avec 22 nationalités représentées parmi les adultes. Chez les enfants aussi, certains n’ont pas hésité à avaler les kilomètres pour participer. Cameron, 11 ans, est venu accompagné de son papa depuis Villeneuve d’Ascq, dans le Nord de la France. Il y a déjà cinq ans qu’il s’adonne au triathlon au sein du club local le Vatri. « C’est en regardant Vincent Luis, un triathlète professionnel français que ça a commencé. J’ai eu envie de faire comme lui » , confie le jeune garçon qui, à Namur, participe à son deuxième Xterra. Comme les deux ados namuroises, il confie dénoter quelque peu au sein de son groupe d’amis. « Eux, leur truc, c’est plutôt le foot. » Qui sait, au vu de la popularité croissante du triathlon, celui-ci pourrait peut-être un jour détrôner le ballon rond dans le cœur des jeunes sportifs.