Ciney: le centre de formation Technobel reçoit un nouveau label

Lors de son passage, le ministre a mis en évidence la valeur du centre qui est tourné vers l’avenir. "Technobel l’a bien compris , dit-il, l’avenir c’est aussi répondre aux enjeux sociétaux de demain, qu’il s’agisse de devenir acteurs de la transition écologique et environnementale à travers le nouveau label Réseau Nature entreprise-Natagora ou qu’il s’agisse d’accompagner les talents de demain dans des métiers techniques et technologiques."

15860 postes sont vacants

Willy Borsus s’est aussi réjoui que le centre s’associe à la dynamique Worldskills Belgium et devienne un training center labellisé. " Toutes les filières qui sont représentées dans cette dynamique sont d’une importance capitale pour notre économie et pour le quotidien de nos concitoyens . On ne peut plus se passer de l’agilité d’un expert en administration des réseaux ." La sécurité informatique doit aujourd’hui être au centre de la préoccupation du citoyen et du monde de l’entreprise. "Nous avons besoin de profils technologiques. On estime, par exemple, que 15860 postes demeurent vacants dans le secteur technologique, dont 7220 dans l’industrie et 8640 dans les services. Le fait que vous venez de bénéficier d’un label européen avec l’Arduino Education Innovation Lab est tout un symbole ."

Primordial de susciter des vocations

Yves Magnan, le président du centre Technobel, a situé le centre dans le paysage parfois complexe de l’éducation. Le problème n’est pas de former mais de susciter des vocations, des orientations auprès de nombreux jeunes qui sont démunis et dans l’incapacité de se projeter.

Qu’on le veuille ou non, il faut, de plus en plus, apporter des réponses adaptées aux attentes de la personne et de ses propres mécanismes d’apprentissage. Yves Magnan a aussi insisté sur la certification des compétences professionnelles, étapes clés dans un parcours d’apprentissage. La formation professionnelle continue est également là pour offrir aux travailleurs et aux entreprises des réponses adaptées en vue de faciliter la formation tout au long de la vie. M. M.