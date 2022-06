La Haute Ecole de Ciney teste un escape game en laboratoire

"On s’est rendu compte que la sécurité en laboratoire n’était pas tellement mise en évidence, que c’était désagréable comme cours et pourtant ça a toute son importance. Notre idée a été d’attirer l’œil de l’élève sur les quatre piliers de la sécurité: identifier un réactif, le stocker au labo, le manipuler correctement et éliminer les déchets. Tout ça, ils pourront le découvrir tout au long du jeu" , explique Stéphanie.

Pour réussir l’escape game, les participants disposent de 90 minutes, montre en main, minuteur au tableau. Le bureau du professeur devient alors un magasin de réactifs, lesquels permettront d’ouvrir consécutivement les 4 boîtes scellées par un code à déchiffrer. Par exemple, l’observation de la couleur d’une réaction de précipitation (mélange de plusieurs réactifs) permet d’ouvrir la boîte B, le tout en décryptant les étiquettes et en manipulant les réactifs précautionneusement. Le jeu délivre aussi des outils numériques que les élèves pourront réutiliser ensuite, comme l’application Mirage, qui permet de voir une molécule en 3D sur son smartphone.

S’approprier le jeu

L’espoir des deux formatrices est donc que les professeurs de l’HEPN s’inspirent de leur jeu et le reproduisent avec leurs élèves, à l’identique ou pas. Dominique Maene, prof de Chimie en BAC 1, alors qu’elle s’affaire à manipuler l’éprouvette avec sa collègue secrétaire à la Haute Ecole, dit trouver l’activité « vraiment amusante » et ajoute: « C’est une belle première approche pour débuter les cours en labo et découvrir l’univers de la chimie. Surtout en 1re, car les élèves ne se connaissent pas encore entre eux » .

Tous les professeurs de l’école et pas seulement les experts de la chimie ont pu se prêter à l’exercice. M. Winandy, professeur de gestion et économie rurale, avait déjà des idées de ce type pour intégrer dans ses cours. "Il y a moyen d’imaginer un truc, même en secondaire, avec le pôle fromager" , dit-il concentré sur son énigme.

Pour l’escape game tel qu’il fut présenté ce jour-là, le directeur Thibault Fiasse a déjà quelques idées pour la suite. "Chez nous, les cours en labo durent 2h30. On le pratiquera pendant les premières semaines de la rentrée" , note-t-il. " En mars 2023, dans le cadre du Printemps des Sciences [NDLR: événement faisant se rencontrer étudiants, chercheurs et enseignants autour de la Science], parmi les autres activités qu’on propose, on invitera des écoles secondaires de Ciney ou d’ailleurs pour faire l’escape game avec nous."

Du point de vue de la notoriété de l’école, il espère surtout que ce jeu suscitera des vocations et redonnera le goût des sciences aux plus jeunes.