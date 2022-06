Pourquoi ce festival?

Les deux GAL accompagnent une série de projets agricoles et alimentaires dont plusieurs filières locales souhaitent leur donner une visibilité. Parallèlement, de nombreux producteurs ou productrices, associations, coopératives et citoyens œuvrent à la relocalisation de l’alimentation de ce territoire.

Au programme, des visites, balades, spectacles, ateliers, conférences, apéros ruraux, fermes ouvertes…

Jeudi 16 juin, visite d’essais de céréales, à Assesse.

Vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 juin , week-end festif Chez Bibi, à Faux-Les Tombes. Samedi 18 et dimanche 19 juin, apéro rural et portes ouvertes à la Ferme Vrancken, à Ossogne et le monde des abeilles, à Haillot.

18 juin , visites de la Cidrerie du Condroz à Barsy.Portes ouvertes et conférence chez les Compagnons du Samson à Gesves. Le Pré-Verger: récolter le fruit du travail à Buzin. Spectacle à Ossogne

19 juin : visite de la Ferme de la Préale et de ses Jardins à Achet; ateliers cuisine sauvage et fruits et légumes de la "Carotte bavarde" à Havelange; balade guidée "Par monts et par vaux" autour d’Achet.

21 juin : spectacle "Nourrir l’Humanité", acte II, au Centre culturel de Ciney.

23 juin : activité scolaire à la découverte des paysages de nos campagnes à Ohey.

Samedi 25 juin : les comestibles au jardin des Possibles, balade et visites à Ohey.

Dimanche 26 juin : balade à vélo au départ de Havelange; portes ouvertes à la ferme De Lizée à Crupet; visites du moulin de la ferme de Corioule à Assesse et une pièce de théâtre Moulins à la Spirale à Natoye.

Durant le festival, le magasin de la coopérative "Cocoricoop" à Ciney proposera chaque jour une nouvelle dégustation gratuite. Un concours est lancé durant les 10 jours du festivalavec comme prix, un panier garni d’une valeur de 50 €. Rendez-vous sur Facebook "Magasin Cocoricoop" (résultat connu le lundi 27 juin). Adresse: rue du Condroz 1 à Ciney et est ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h30.

25 et 26 juin : portes ouvertes de Cycle en Terre à Havelange.

GAL Condroz-Famenne, 0474 031735 – GAL Pays des Tiges et Chavées, 0492 970419.