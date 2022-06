ViciGAL entre Huy et Yvoir: 42 km pour la mobilité douce

Parmi ceux-ci: le ViciGAL, soit 42 km de mobilité douce reliant La Meuse d’Yvoir à Huy. S’inspirant du tracé du vicinal entre Courrière et Perwez, le parcours traverse aussi Gesves et Ohey. Au bout de six ans, le cahier des charges est validé. Le marché public va être lancé.

Le dossier a été évoqué lors de la présentation par Xavier Sohet, coordinateur du GAL Pays des Tiges et Chavées, des projets développés par le GAL dans le cadre du programme Leader (fonds européen pour le développement rural). Comme le souligne le coordinateur, les étapes ont été multiples. Des déplacements sur le terrain avec l’auteur de projet (en l’occurrence l’Inasep) au bouclage budgétaire avec les cabinets et administrations concernées, en passant par les négociations avec les propriétaires de parcelles, le travail a été long.

Long mais fructueux. Couvert financièrement à raison de 90% (sur un total de 4,5 millions), le premier projet "inter PCDR " (Programme Communal de Développement Rural) est sur sa lancée.

L’occasion pour le bourgmestre de souligner le travail du GAL mais aussi de l’Inasep sur un projet portant sur deux provinces (Namur et Liège), mais aussi de regretter " le blocage de certains particuliers qui n’ont pas vu l’enjeu d’un tel projet."

Partenariat public/privé pour de l’énergie verte

Autre projet du GAL dans le cadre du volet Énergie verte: la création d’une plateforme biomasse à partir de résidus de bois publics et privés. Sur ce point, le conseil a été invité à voter les statuts de l’ASBL pluricommunale, structure juridique du projet. Un partenariat public/privé pour lequel les communes du GAL Tiges et Chavées (Assesse, Gesves et Ohey) devront s’acquitter d’une somme de 11000 € pendant deux ans.

Comme l’a souligné Christophe Gilon, "les autorités subsidiantes ainsi que la cellule marchés publics de la Région se montrent intéressées par la formule qui pourrait faire des petits dans les communes voisines. " Pour ce qui est des bénéficiaires, la production de plaquettes à partir de déchets verts ligneux seraient dédiée à raison de 80% au public, le solde étant réservé au privé.

Ohey espère que les Communes d’Havelange, Ciney et Havelange, partenaires dans la création d’un parc naturel, seront partantes. Sur le banc de la minorité, le conseiller Didier Hellin (directeur général de l’Inasep) a évoqué l’intérêt de l’intercommunale pour la formule, ses chaudières arrivant en fin de carrière. L’idée d’une chaudière à plaquettes semble faire son chemin. Ajoutez à cela que la revalorisation des déchets verts (par un partenaire local), qui pourrait être lancée en même temps que le réseau de chaleur porté par une fiche du PCDR. Bref, les perspectives sont prometteuses.