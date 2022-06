Namur: quinze projets citoyens se partagent les 330000 € de la Ville

Quinze d’entre elles ont été retenues sur base des avis d’un jury d’experts extérieur et du vote du public. Chacun ayant un pouvoir décisionnel équitable. 3145 personnes se sont mobilisées pour plébisciter un ou plusieurs projets. Les votants sont majoritairement des femmes et ont entre 26 et 50 ans.

Les lauréats sont tenus d’entamer la concrétisation de leur projet endéans les 6 mois suivant la signature d’une convention avec la Ville de Namur.

Les projets recevant entre 1000 et 30000 €

1. Bouge: "Ça Bouge au jardin!" -10945 € Le projet vise la création d’un potager partagé où biodiversité et relations humaines pourront s’épanouir.

2. Flawinne: "Les Amis du Bois de la Flache" – 29500 € Les citoyens veulent rendre cet espace boisé didactique et agréable pour tous les promeneurs grâce à l’installation d’un panneau rappelant les codes de bonne conduite, de panneaux présentant les différentes espèces locales, la délimitation d’une zone de bien-être, l’installation de nichoirs, etc.

3. Malonne: "L’EnVOL" – 8057 € L’EnVOL, acronyme qui fait référence au vélo et à son potentiel libératoire, est un projet développé par l’ASBL sites_H. Inscrit au cœur du village de Malonne, le projet vise à promouvoir la mobilité douce à l’échelle locale tout en développant une approche sociale.

4. Saint-Servais: "Le Jardin des possibles" – 17120 € Le projet est porté par le Beau Vallon. Il souhaite planter différents arbustes et mettre en place des zones de cultures potagères, construire un abri de jardin pour le rangement des outils, offrir un lieu où les patients puissent y laisser une trace écrite, etc.

5. Temploux: "Temploux à vélo sans âge" – 13250 € L’association Temploux à vélo sans âge souhaite acquérir un second vélo triporteur à assistance électrique afin de permettre à davantage de personnes âgées du home Saint-Joseph de profiter de sorties en plein air.

6. Jambes: "Parcours Workout pour toutes et tous" – 18975 € Porté par l’ASBL Jambes 2000, le projet permettra un accès libre et gratuit à une infrastructure sportive de qualité, lieu de rencontres intergénérationnelles et de partage autour du sport.

7. Namur: "Ursulines: Nature, culture, convivialité, solidarité… l’Impasse de tous les possibles!" – 15000 € L’Institut Sainte-Ursule veut organiser des événements ponctuels qui pourraient devenir périodiques dans l’impasse où se situe l’école. Elle souhaite également y créer une fresque collective pour égayer le lieu.

8. Flawinne: "La ferme du Caboch’art, un pôle d’animations pour les habitants" – 9500 € L’ASBL Caboch’Art ambitionne d’aménager un espace convivial de rencontres au sein de la ferme du même nom.

9. Namur: "Laboratoire mobile des low tech et de la permaculture" – 24825 € Le projet vise à créer un laboratoire des "low tech" (la technologie utile, accessible et durable) et de la permaculture dont le mot d’ordre serait: donner l’envie de faire mieux avec moins.

Projets recevant entre 30001 et 80000 €

10. Jambes: "Jardin partagé et mini-ferme" – 62500 € L’ASBL Carpe Diem plaide pour la mise en œuvre d’un jardin partagé visant à accueillir toute personne souhaitant s’investir dans un potager. Avec accès aux personnes à mobilité réduite,

11. Namur: "Un escape game sur la transition écologique" – 31500 € La Maison de l’Écologie veut poursuivre son objectif de sensibilisation sociale, environnementale et personnelle à travers un nouveau projet ludique: un escape game au sein de son bâtiment,

12. Salzinnes: "Un espace renouvelé pour se rencontrer: Kegeljan" – 38770 € Le projet du comité de quartier Kegeljan vise à améliorer leur espace avec en complétant la plaine de jeux existante et en élargissant l’offre à des tranches d’âge supérieures, de 6 à 16 ans.

Projets «one shot» recevant entre 1000 et 10000 €

13. Namur: "Un nouvel espace de convivialité et de rangement au potager des Herbes Folles" – 10000 € Après 8 ans d’existence, le potager communautaire de la Maison médicale des Arsouilles souhaite se doter d’un espace de rangement, de compostage et de convivialité.

14. Vedrin: "Vedrin s’abeille" – 8400 € Le comité Vedrin s’anime veut implanter plusieurs ruches horizontales pour y abriter des colonies d’abeilles noires.

15. Malonne: "Départ vers le futur" – 10000 €. Malonne Transitionne propose une expérience immersive, participative et ludique visant à coconstruire des propositions d’aménagements d’un microquartier à l’aide d’une maquette virtuelle.