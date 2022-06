Le CIPAR aide les paroisses à sécuriser et protéger leurs églises (vidéo)

Les églises sont des lieux ouverts où l’on trouve beaucoup d’œuvres d’art, peintures, statuettes, orfèvrerie.Des œuvres qu’il n’est pas rare de retrouver sur des brocantes, chez des antiquaires. Ou tout simplement vendue pour la valeur du métal dont elles sont constituées. Or "les œuvres du patrimoine religieux sont inaliénables. On ne peut pas les vendre." Dès lors, l’origine frauduleuse de ces objets ne fait généralement aucun doute. Le travail de formation et d’inventaire du CIPAR prend dont toute son importance.

L’essentiel inventaire

Une bonne préservation commence avant tout par une attention aux détails: des corniches propres permettront d’éviter des infiltrations d’eau par les toits, par exemple. "L’humidité est un problème récurrent dans les églises.Ce sont des lieux qui vivent mais où, paradoxalement, on ne vit pas. Il faut donc redoubler d’attention" . Une attention qui peut aussi venir des voisins: "des tuiles envolées, une corniche arrachée par le vent, un vitrail cassé, si un voisin peut le constater, cela permettra une intervention plus rapide."

Les églises sont aussi parfois cambriolées. Des objets disparaissent. Et on ne s’en rend pas toujours compte. Principalement parce qu’il n’y a pas eu d’inventaire. "Dans les églises, on retrouve parfois des centaines d’objets divers qui peuvent attirer les convoitises.Réaliser leur inventaire détaillé, avec des photos, c’est la première chose à faire pour espérer les retrouver en cas de vol."

Quand des pièces exceptionnelles font partie du patrimoine d’une fabrique d’église, elles sont généralement gardées dans un coffre-fort à la banque ou confiées à un musée.Et ce sont des copies qui sont exposées dans l’église.

Vol, sinistre, vandalismes, les cas en Wallonie ne sont fort heureusement pas nombreux.Des situations telles que les inondations de juillet 2021 sont particulièrement destructrices pour le patrimoine, mais tout autant peu fréquentes.Du moins, on l’espère. Mais il y a aussi l’humidité constante, relative, dont le bois souffre beaucoup. Et le patrimoine religieux est souvent en bois (mobilier, peinture, statuettes,…). "Il ne faut pas spécialement de grandes montées d’eau pour qu’il y ait des problèmes", précise encore Vinciane Groessens.

Par contre, les vols peuvent être fréquents, en particulier après des inondations ou un incendie (incendie souvent conséquent à des travaux de rénovation et/ou d’entretien). Les voleurs profitent d’une église endommagée ou en cours de travaux et dont la surveillance est moins rigoureuse. Il y a eu une recrudescence de vol et de vandalisme pendant le confinement.

Thy-le-Bauduin

En plus de cette brochure récemment publiée, le CIPARassure aussi des formations pour les fabriciens.Inventaire et prévention peuvent être assurés avec le soutien du Centre.

Vinciane Groessens est venue rencontrer une partie de l’équipe de la fabrique d’église de Thy-le-Bauduin.Cette église, en plein milieu du village, fait l’objet d’une attention particulière. "Les fabriciens sont souvent des personnes âgées et dévouées.C’est le cas ici, à Thy-le-Bauduin, où certaines idées pour sécuriser les lieux sont montrées en exemple dans notre brochure." C’est le cas du système de fermeture de la porte principale.Simple, efficace et surtout peu coûteux. Les fabriques sont désargentées et ce sont les communes qui financent les travaux de sécurisation.Pas question donc de jeter l’argent public par les fenêtres.

Jean-Pol Mazy est trésorier de la fabrique d’église Saint-Pierre de Thy-le-Bauduin. Il témoigne de ce qui a été fait dans l’église: "Sur proposition de la commune, nous avons installé un système de vidéosurveillance, nous avons aussi renforcé la fermeture des portes. Le tout a été financé par la Commune." Un plan de sécurité et de prévention a aussi été réalisé.

Les solutions sont souvent simples et peu coûteuses. " Et comme nous ne sommes pas gourmands , termine Jean-PolMazy, les demandes sont toujours acceptées par la Commune".