Andenne: le Bear Rock festival déménage

Qu’à cela ne tienne, l’un des plus anciens festivals gratuits de Wallonie assurera le spectacle avec une programmation belge et accessible à tout public.

La première partie sera, comme à l’accoutumée, consacrée aux Hunger Bears. Trois groupes sélectionnés par le public et par un jury se mesureront dès15h. Plus de 120 formations ont postulé, selon les organisateurs.

VaathV, Des Yeux et Dolores ouvriront ensuite le festival. Al Mustaqil, seul représentant étranger, assurera la transition, mêlant des sonorités orientales et des rythmes occidentaux.

Du gros son ensuite avec Mmuurr, Briqueville, Psychonauts et It It Anita.

Elvis Black Stars, l’une des têtes d’affiche, jouera dans son jardin. Enfin, pour clôturer la soirée, Bugul Noz fera danser sur des rythmes endiablés de rock celtique et GI Joe fermera le bal.

The Lamb of Dracula

Augustin Dujeux, Olivier Coquette et Damien Sorée, ados, ne rataient aucun concert donné par des groupes rock à la MJ le Hangar quand celle-ci occupait l’ancienne gare de Sclaigneaux. En 2007, les trois garçons fondent Elvis Black Stars: Augustin à la guitare et au chant, Olivier à la basse et Damien aux baguettes.

Les compositions sont directes. Musclées aussi, tout en restant mélodiques. S’enchainent alors les concerts; le groupe adore la scène.

En 2010, leur premier single, Be Ready , reçoit un accueil positif de la critique. EBS continue de se forger une réputation scénique ce qui lui vaut d’arpenter l’Ancienne Belgique et Forest National en première partie du groupe Scorpions. Dans la foulée, un premier album éponyme sort en 2012.

En 2015, les trois garçons ressentent le besoin de s’arrêter, de faire une pause après 8 années de concerts.

Mais en 2018, le virus (moins dangereux celui-là!) les reprend et le besoin de composer, de retrouver la scène se font à nouveau sentir. Les musiciens ont mûri et explorent de nouvelles contrées musicales, de nouvelles sonorités qui débouchent sur un deuxième album, The Lamb of Dracula sorti en mars 2021. EBS garde sa patte mais sa musique a évolué. Composer des chansons pour la radio n’est plus à l’ordre du jour. Le groupe a d’abord cherché à se faire plaisir et, par la même occasion, il s’est forgé une identité.

La crise sanitaire n’a pas beaucoup permis à EBS de défendre son nouvel opus sur scène. Le groupe est impatient de retrouver le public, son public, à Andenne.

www.bear-rock.org