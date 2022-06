Un recours contre le projet d’Intermarché & co à Bouge: le début des travaux en stand-by

Mais un recours contre la décision de la Ville de Namur émanant du fonctionnaire des implantations commerciales de la Wallonie vient tout bloquer. "On ne va pas faire le débat maintenant car il y a un aspect confidentiel, explique le fonctionnaire en question, Marc Lannoy. On s’est exprimés dans un rapport de synthèse qui a été transmis à la Ville."

"Le permis obtenu est complètement suspendu , indique l’échevine de l’Aménagement du territoire, Charlotte Mouget. Le recours est en cours d’instruction et c’est le ministre qui a la main pour trancher sur l’opportunité ou non de développer ce projet-là à cet endroit-là. La procédure étant en cours, je ne me prononcerai pas sur le fond du dossier . C’est le seul recours à ma connaissance."

Marc Lannoy précise que plusieurs ministres se prononceront car la commission de recours est composée du ministre wallon de l’Aménagement du territoire et de l’Économie, Willy Borsus, de celui de la Mobilié, Philippe Henry, et des ministres de l’Emploi, Christie Morreale, et de l’Environnement, Céline Tellier.

Toujours trop de trafic

René Smeets, un des riverains de la route de Hannut, a demandé à être entendu par cette commission. "Je souhaite faire valoir mes arguments et faire entendre la voix d’autres riverains qui partagent les mêmes , confirme-t-il. Je me rallie aux avis du fonctionnaire délégué et du fonctionnaire des implantations commerciales qui, je le rappelle, avaient déjà rendu un avis contraire à la base. La Ville ne les avait pas suivis."

Pour lui, l’initiateur du projet, Giuseppe Pignataro, joue sur la lassitude des riverains. "Ça a commencé en 2018 avec le projet du McDonald’s, épingle-t-il. Il sait que ce n’est pas l’endroit idéal pour mettre un Intermarché. Et contrairement à ce qu’on veut nous faire croire, il faut se rendre compte qu’il s’agit d’un supermarché, avec une zone de chalandise de 13 à 15 km. Ce n’est pas un véritable petit commerce de proximité."

D’après lui, les problèmes de mobilité et de sécurité routière qui risquent d’être causés par le projet n’ont pas été étudiés correctement. Même si Charlotte Mouget avait indiqué qu’une deuxième étude de mobilité avait été réalisée, il estime que c’est insuffisant. "On a repris l’étude faite à l’époque du projet de Mc Do et on a juste ajouté quelques éléments, déplore-t-il. L’important, ce n’est pas ce que les spécialistes du bureau d’expertise qui ont fait l’étude ont vu mais c’est ce qu’ils n’ont pas vu! Aux heures de pointe du matin et du soir, la circulation est très dense en haut de la route de Hannut, rue de la Libération et au double rond-point.La rue de la Libération ne permet pas d’accueillir un trafic en plus comme celui qui va être engendré. Comment voulez-vous que les voitures s’y croisent? J’ajoute qu’une ligne de bus y passe aussi!"

Sans oublier la difficulté de certains poids-lourds à circuler dans le double rond-point. Qu’en sera-t-il des camions qui approvisionneront le magasin? Il craint aussi que le parking de l’Intermarché ne bénéficie pas de barrières et soit utilisé comme parking de délestage par des travailleurs qui descendent au centre-ville. " On nous a promis que la police allait venir voir sur place pour trouver des solutions mais on va nous bricoler des trucs qui ne régleront jamais le problème", craint-il. La commission dispose de 70 jours à dater du 29 mai pour se prononcer.