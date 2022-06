«Madame Bovary», «Madame Hayat», des portraits de femmes

Autre portrait de femme, celui de Madame Hayat d’Ahmed Altan , lu par YannickRenier . L’auteur, arrêté et condamné lors des purges qui ont suivi le coup d’état de 2016 en Turquie, est aujourd’hui assigné à résidence. Il sera présent à Namur via une entrevue filmée et projetée après la lecture.

Deux autres portraits féminins résonneront dans l’écrin du théâtre namurois. Il s’agit de La Seule Histoire de Julian Barnes et Tout ce qui brûle de Lisa Harding. Au centre de ces deux œuvres, deux femmes, enchaînées par leur dépendance à l’alcool, l’une dans une plongée avec pour destination la démence et l’autre, qui tente pas à pas de remonter à la surface.

L’Intime festival dépasse aussi les bordures de la littérature avec une exposition photographique à la galerie du Beffroi, Chaque photographie est un adieu . L’exposition rassemble plusieurs livres photographiques de référence autour de ce thème qu’est l’au revoir.

Une rencontre est programmée avec la sociologue Julie Ancian le samedi 20 août à Namur pour présenter Les Violences inaudibles, récits d’infanticides . Il s’agit d’une enquête sur les néonaticides, soit l’homicide d’un nouveau-né dans les 24 heures qui suivent sa naissance. Julie Ancian s’est plongée dans les archives de 75 procès pour tenter de répondre à cette question: "Comment une mère peut-elle tuer son nouveau-né?"

Un karaoké clôturera la journée du samedi 20 août sur la place du théâtre. Une fête, soirée, concert pour rassembler les festivaliers autour de cette édition spéciale de l’Intime festival: le dixième chapitre d’une idée un peu folle, et pourtant toujours vivante.