C’est dans ce décor plus habitué à proposer des compétitions sportives que des activités d’école que pas moins de 200 élèves ont mis en avant leur savoir-faire.

Les couturiers, stylistes, esthéticiens, coiffeurs, prothésistes ongulaires, maquilleurs-posticheurs ont présenté leurs créations durant plus de deux heures, sous un tonnerre d’applaudissements.

Ce qui fait la particularité de ce défilé, c’est sans aucun doute, le rassemblement des différents métiers autour d’un but commun. Une réelle collaboration entre les jeunes et les professeurs des différentes options permet une production que l’on peut qualifier de professionnelle.

Mélange de formes et de styles, de l’artisanat de luxe, de l’élégance, de la féminité le tout dans une association de coloris, toujours bien choisis.

Deux stylistes portugais ont été invités pendant une semaine pour partager leur savoir-faire avec les élèves de l’option confection.

Les esthéticiennes sociales se sont mises au service de l’ASBL Souffle un peu, qui encadre des jeunes porteurs de handicap, qui sont aussi montés sur scène.

Une autre particularité de ce défilé est liée à la complémentarité entre les professeurs de cours techniques et d’autres de cours généraux qui ont mis la main à la pâte. C’est ainsi que les élèves des options vente et technicien de bureau ont assuré l’accueil.

La danse au programme

Une nouveauté cette année: la présentation de l’option humanités artistiques en danse, en collaboration avec le conservatoire namurois Balthasar-Florence.

C’est une première. Deux réseaux différents, le libre et le communal, vont ainsi unir leurs forces pour proposer aux jeunes une formation de qualité équivalente à celle des transitions générales et une formation optionnelle attractive et créative souvent recherchée. Une collaboration entre l’enseignement obligatoire et un conservatoire.

Les objectifs de cette nouvelle option qui devrait s’ouvrir en septembre seront de développer la technique de la danse tant classique que contemporaine, mais aussi la musicalité et la créativité du danseur. L’option a aussi pour vocation de travailler la confiance en soi et d’inviter les élèves à partager des valeurs telles que le respect de soi et des autres, l’écoute, l’empathie, mais aussi la passion et l’émotion. C’est aussi une occasion de se dépasser et de gérer son stress

Cette nouvelle option permettra l’obtention du CESS (certificat d’enseignement secondaire supérieur) qui donne accès à des études supérieures ou universitaires ou la possibilité d’intégrer des écoles de danse ou des compagnies pour jeunes danseurs

Renseignement: info@institutsaintjosephjambes.be ou conservatoire@ville.namur.be