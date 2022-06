Il semblait alors qu’on ne parlait plus beaucoup de Ciney, qui avait pourtant été victorieuse des Jeux sans frontières cinq ans plus tôt, en battant des villes plus grandes qu’elle. Comment faire connaître la ville? Le libraire proposa au comité des fêtes et à son quartier commercial (c’était l’époque où chaque quartier de la ville organisait ses festivités et, notamment, des braderies à gros succès). Marc s’adressa au bourgmestre de l’époque, Victor Barbeaux, qui accueillit avec enthousiasme l’idée de confrérie.

Estimant également que l’idée était bonne, le syndicat d’initiative, la Chambre de commerce et le Cercle culturel cinacien entrèrent dans la ronde. Et le comité des fêtes qui fit la grimace, au début, a fini par suivre.

Les premiers membres

La confrérie qui se voulait gastronomique chercha un produit qui fasse sa réputation. À Ciney, où les fêtes de la bière avaient eu aussi beaucoup de succès, on choisit une bière. Quelle bière? La Cinacienne! Un produit vendu alors par la petite entreprise locale de Fernand Mercy, mais brassé dans le Hainaut.

Il ne restait plus qu’à choisir des membres, imaginer un costume et donner un nom à cette confrérie. Comme il y a plus d’idées dans plusieurs têtes que dans une seule, on choisit des représentants officiels des associations. Pour le collége échevinal, ce fut le bourgmestre, Victor Barbeaux. Pour le conseil communal: Marc Clarembaux. Pour la Chambre de commerce: Jean Simon. Le syndicat d’initiative: Raoul Fosséprez. Le cercle culturel cinacien: Eugène Lavis. Le comité des fêtes: Georges Bertrand. Le brasseur: Fernand Mercy.

L’échevin Arthur Marot, qui était aussi président du comité des fêtes, fut désigné comme trait d’union entre tous ainsi qu’André Tilleux, secrétaire communal et secrétaire du comité des fêtes.

Quel nom choisir?

Il fallait trouver un nom à cette confrérie. Et un parrain. C’est l’usage. Marc Clarembaux se révéla, une fois de plus, imaginatif. Il proposa le Franc Thour Nostre-dame de Chiney. On ressusciterait ainsi la confrérie des merciers ou mestirs, créée à Ciney au XVIe siècle par le Prince-Evêque de liège Erard de la Marck. Quant au parrain, Jean Simon se fit fort de le trouver auprès de la confrérie du Maitrank d’Arlon, son frère étant le Grand Maître de cette confrérie!

Fin de l’année 1970, on mit la nouvelle confrérie sur les rails, dans les salons de l’hôtel de ville, avec les amis d’Arlon. Le premier chapitre eut lieu, le 112 juin 1971. Restait à composer le vêtement de circonstance. Les couleurs de la ville, le bleu et le blanc, ont été choisies. C’est ainsi que les confrères se sont dotés d’une toge bleu frappée de deux lignes blanches à gauche et à droite et d’une toque aux mêmes couleurs. Au cou, un gorgerin est fait des deux couleurs. Et sur celui-ci pend une médaille dédiée, sur une face, à une porte de la ville au Moyen Âge.

Pourquoi célébrer ses 50 ans, deux ans après la date? À cause du Covid qui, pendant deux ans, a empêché toute réunion.

Avant de décrire l’organigramme de la confrérie, arrêtons-nous à quelques mots de vocabulaire. Le mercier était un commerçant qui vendait épices, étoffes et aussi orfévrerie, voire même des objets en cuir. Thour signifie territoire.

Comme à l’époque les routes n’étaient pas sûres et que les échanges commerciaux étaient entravés par de nombreuses taxes, le mercier, écrit ancien président du cercle culturel cinacien J. Descy, s’il n’était pas soutenu et protégé par l’une ou l’autre charte, avait peu de chances de réussir dans son métier. La charte de la corporation le déclarait franc ou libre de travailler.

Venons-en à l’organigramme de la corporation qui, en fait est celui de la confrérie aujourd’hui. La corporation avait à sa tête le roy. Trois membres appelés mambours étaient chargés de l’administration. On les appelait tabellion (on dirait trésorier aujourd’hui) et ils détenaient la caisse ou candeille. Le scribe était le secrétaire et le sergent percevait taxes et amendes, enregistrait les plaintes ou arrêtait les fautifs. Il faisait aussi exécuter. Les compagnons ou l’ensemble des merciers reconnus élisaient le roy qui, une fois choisi, ne pouvait refuser le grade. Cette pratique est encore au centre de la confrérie, de nos jours.

La guerre de la bière

Si les objectifs de la corporation étaient de laisser vivre librement les merciers, ceux de la confrérie composée d’amis acceptés à l’unanimité des membres, sont plus joyeux. Mais le premier de ces objectifs est tout de même de faire rayonner le nom de Ciney partout où la confrérie passe. Et de célébrer le bien manger (il suffit de voir le menu du banquet de ce 50eanniversaire pour s’en convaincre) mais aussi le bien boire.

Au niveau gastronomique, la bière a été choisie, en premier lieu. Elle s’appelait la Cinacienne. À la mort du brasseur originel, il a fallu trouver une nouvelle bière. Mais à ce moment s’est déclenchée la guerre de la bière (au pays de la guerre de la vache) entre la brasserie locale mère de la Cuvée de Ciney et une brasserie de Quenast. Celle-ci remporta le combat et la nouvelle bière produite pour la confrérie fut appelée la Condruzienne. Depuis 2014, celle-ci a cédé la place à la Chevetogne, brassée à Mariembourg à la brasserie des Fagnes. Deux autres produits accompagnent les bières: la Franthourte, un chausson farci à la viande marinée, et le fromage Le Collégial, appelé à devenir le fromage de Ciney.

Des compagnons d’honneur, ce dimanche

Ce dimanche 12 juin, la confrérie tiendra son 62e chapitre devant quelques dizaines de confréries venues de Flandre, Wallonie et France. Des personnalités y seront adoubées compagnons d’honneur. Le public est invité à ce chapitre.