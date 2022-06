Houyet: les inondations ont marqué l’année du CPAS

C’est également à cette période qu’une épicerie sociale a été ouverte. Elle a œuvré dans l’urgence durant plus d’un mois. Il a fallu organiser la répartition des dons et des aides. Aujourd’hui, l’épicerie sociale est sur les rails et fonctionne dans un cadre bien défini. Elle ouvre une fois par semaine et noue des conventions avec des producteurs locaux qui interviennent quand les rayons se vident trop rapidement. " Beaucoup de travail de terrain a été mené envers des personnes qui n’étaient pas connues du CPAS ." explique la directrice financière.

La situation particulière de 2021 a-t-elle eu un impact sur les revenus d’intégration sociale? Pas vraiment, les dépenses sont contenues.

Trois objectifs prioritaires ont été atteints: le maintien de tous les services, l’engagement d’un mi-temps supplémentaire pour la gestion des médiations de dettes et un pour la gestion de crise

À noter: un changement dans la distribution des repas.Vu la vétusté du matériel, on a renoncé aux repas chauds.Un nouveau prestataire, "Éveil des sens" de Stoumont, livre désormais à froid. Le consommateur n’a plus qu’à réchauffer le tout.

Pas de cohésion

Lors du précédent conseil, l’approbation du Plan de Cohésion Sociale avait suscité une sérieuse prise de bec et un rejet du point. Mercredi, le point modifié était à nouveau à l’ordre du jour. Cette fois, le point est passé, mais le vote n’était pas unanime, malgré un climat de discussion plus calme. D’un côté, celui de la majorité, on faisait valoir qu’il y avait un subside à la clef, 32000 €, et qu’il fallait approuver le plan. De l’autre, on s’interrogeait toujours sur les actions inscrites dans le plan et réellement menées. Le complément ajouté était aussi questionné.