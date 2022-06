Gedinne: Il frappe sa mère, sa compagne et des policiers

Un homme né en 1991 poursuivi pour des faits de violence et de menaces commis entre août 2018 et janvier 2019 à Gedinne a écopé, mercredi devant le tribunal correctionnel de Dinant, de trente mois de prison avec sursis probatoire pour ce qui excède la détention préventive déjà subie. Il a notamment porté des coups à sa compagne, à sa mère et à des policiers et a menacé son voisin avec un couteau de chasse.