Exposition florale à Namur pour les 40 de métiers de Roland Massart (vidéo)

"Je suis passionné de fleurs depuis mes 6 ans.J’ai commencé mes études en 1975 et en 1980, ils ont ouvert une vraie section fleuristerie à part entière" , se souvient-il.

«On m’a pris un peu pour un fou»

Le 2 avril 1982, à seulement 19 ans, il a ainsi ouvert son magasin de fleurs à Beez en aménageant et transformant le garage de la maison familiale. "À cette époque-là, on était les premiers diplômés de Belgique à avoir le titre de fleuriste. Comme je n’avais pas encore l’âge de la majorité (fixé à 21 ans jusqu’au 1er mai 1990, NDLR) , il fallait que je sois émancipé. J’ai dû passer devant un juge pour ça. On ne pouvait pas ouvrir un commerce sans passer par cette étape, poursuit-il. Quand j’ai dit que j’allais ouvrir une boutique à Beez, on m’a pris un peu pour un fou parce qu’on ouvrait de tels commerces que dans les grandes villes, pas dans les villages! En plus en 82, on était en pleine crise économique.Pourtant, les clients ont été au rendez-vous."

Quand Roland Massart a débuté, il y avait peu de grossistes pour se fournir. "Des camions passaient avec leurs fleurs. Ils les achetaient en criée et faisaient leur tournée", se rappelle-t-il. Se rendre en criée ou choisir ses fleurs chez un grossiste sont les deux possibilités principales qui s’offrent à un fleuriste. "J’ai la chance de travailler avec “La rose des sables”, qui livre encore à plusieurs magasins. J’apprécie particulièrement ce grossiste parce qu’il va chercher des fleurs belges. C’est important pour moi car il connaît très bien ses producteurs, qui prennent le temps de faire grandir une plante et de lui laisser les mètres carrés nécessaires à son épanouissement."

Il préfère évidemment éviter les pays qui pratiquent la production intensive. "Je ne dénigre toutefois pas nos voisins des Pays-Bas car j’en achète aussi là-bas puisque nous ne disposons pas de tout ici, confesse-t-il. Mais si j’ai la possibilité de choisir, je préfère acheter en Belgique car même si ça prend plus de temps, la qualité de la fleur sera meilleure et ça permet aux clients d’en profiter beaucoup plus longtemps!"

Des générations sont passées chez lui

Gérer son commerce, avec des hauts et des bas, en fonction des aléas et en gardant la barre haut, c’est aussi ça la force de Roland Massart. "Dès mes débuts, les gens ont été heureux de trouver un tel commerce dans leur village. Il fallait toutefois que je propose un niveau et un choix de fleurs identiques à ce qu’on pouvait trouver en ville" , ajoute-t-il. Et même lorsqu’il a mis son magasin entre parenthèses, sa clientèle est restée fidèle par la suite. "De 2006 à 2012, j’ai saisi l’opportunité d’être professeur d’art floral à l’ITH. Je souhaitais transmettre mon savoir, c’était une expérience épanouissante, relate-t-il. Quand je me suis relancé, j’ai retrouvé mes clients habituels, parfois des familles entières qui venaient chez moi et dont j’ai connu toutes les générations jusqu’aux arrière-petits-enfants. Dans un village, on connaît la vie des gens, des joies les plus intenses aux plus grandes tristesses.C’est un peu plus chaleureux qu’être fleuriste en ville!"

En août 2024, Roland prendra sa retraite bien méritée. Quant à la relève, il a déjà dans un coin de sa tête une de ses anciennes élèves sur qui il pourrait jeter son dévolu. Mais il l’assure: "Je serai toujours là pour l’aider, je ne veux pas tout lâcher du jour au lendemain!" , sourit-il.

Infos pratiques: expo ouverte de 10 à 20h les deux jours. Gratuite. Bar et petite restauration locale sur place.